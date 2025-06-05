После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.5 комментариев
В России признали нежелательной деятельность владельца радио «Эхо»
Числящаяся в Германии Radio Echo GmbH, которой принадлежит онлайн-радио и издание «Эхо», признана нежелательной в России, соответствующие данные опубликовал Минюст.
В реестр нежелательных организаций внесли Radio Echo GmbH, «Ассоциацию славянских, восточноевропейских и евразийских исследований» (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, США) и «Институт гуманитарных наук» (Institut fur die Wissenschaften vom Menschen, Австрия), передает ТАСС со ссылкой на Минюст.
Радио «Эхо Москвы» перестало работать в 2022 году, ее бывшего главреда Алексея Венедиктова признали иноагентом.