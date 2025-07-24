Российские школьники завоевали три золотых медали на Международной олимпиаде по физике

В состав победителей вошли Михаил Аронов, Григорий Гречкин, Иван Лукин (золото), а также Егор Кривощеков и Павел Руковчук (серебро). Участие в соревнованиях принимали свыше 400 школьников из 87 стран.

С успешным выступлением команду поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов, отметив системную работу педагогов и поддержку талантливой молодежи. Чернышенко подчеркнул, что победы на международных олимпиадах становятся возможными благодаря целевой государственной поддержке и труду наставников.

«Вы вновь подтвердили лидерские позиции отечественной системы образования на международной арене: три золота и два серебра на соревнованиях во Франции среди нескольких десятков стран-участниц! Своими успехами вы вносите весомый вклад в популяризацию физики», – сказал Кравцов.

Участники олимпиады прошли подготовку в МФТИ под руководством тренера сборной Виталия Шевченко. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что победа российских школьников стала результатом современных подходов и традиций подготовки, а также высокой мотивации ребят. Виталий Шевченко подчеркнул, что конкуренция в этом году была особенно высокой, а сама олимпиада требует максимальной концентрации и настойчивости.

Ранее российские школьники завоевали шесть медалей на математической олимпиаде в Австралии. Президент Владимир Путин поздравил их с выдающимся результатом.