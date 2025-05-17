Вся сборная России завоевала золотые медали на международной биологической олимпиаде

Tекст: Мария Иванова

Все члены российской сборной по биологии получили золотые медали на первой открытой международной биологической олимпиаде, сообщает ТАСС. Олимпиада проходила с 10 по 17 мая на территории «Сириус» и объединила 75 участников из 15 стран.

Золото получили четверо школьников из Москвы, один представитель Московской области и один из Новосибирска. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил: «Российские школьники снова доказали, что они лучшие среди лучших – в этот раз по биологии. Мы гордимся и от всей души радуемся тому, что все участники сборной завоевали золото».

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул значимость естественно-научных дисциплин и отметил, что биология – ключевая наука. Он заявил, что участие в олимпиаде дает ребятам не только возможность проверить знания, но и помогает завести профессиональные и дружеские контакты с единомышленниками со всего мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент России Владимир Путин направил телеграмму российской сборной, завоевавшей десять золотых медалей на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

Научный журналист Алексей Паевский объяснил успех российских школьников высоким уровнем преподавания химии в стране.