Эксперт объяснил успех российских школьников на Менделеевской олимпиаде

Tекст: Татьяна Косолапова

На 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, прошедшей в бразильском городе Белу-Оризонти, российская команда забрала все золотые медали. Абсолютно каждый из участников завоевал высшую награду, благодаря чему команда стала первой в общем зачете.



«Успех наших школьников традиционно высокий. Во-первых, у нас достаточно много специализированных школ и много школьников. Есть из кого выбирать, есть кого готовить. И поэтому наши школьники по естественному фактору показывают очень высокие результаты и в математике, и биологии, и химии, и в других дисциплинах», – говорит Паевский.

Во-вторых, продолжает собеседник, в нашей стране курс химии у школьников длится четыре-пять лет. В зависимости от учебного заведения, данный предмет вводится с 7 или 8 класса. За это время школьники успевают в достаточной мере познать данный предмет и углубиться в него. Если посмотреть на другие страны, то можно заметить, что время изучения химии существенно отличается. В США, например, этот предмет есть лишь в базовых программах и длится, как правило, 1–2 года. А в ряде европейских стран химию проходят лишь как общий предмет, а ее более углубленное изучение остается на выбор старшеклассника. Поэтому, эксперт не исключает, что время, которое выделено на изучение химии в российской системе образования, также влияет на способности школьников.

Кроме того, он замечает, что химия по своей специфике – тяжелый предмет для понимания, его сложнее переводить на понятный школьникам язык. Поэтому преподавание этого предмета требует особого таланта учителя.

«На самом деле сейчас готовиться к олимпиадам проще. Современные школьники неплохо знают английский язык, им доступен весь спектр учебной литературы, стало гораздо проще учиться и получать материалы. К тому же, с нашей командой работают хорошие специалисты – преподаватели МГУ, а это всегда был и остается сейчас очень высокий уровень химии», – считает журналист.

Он рассказывает, что отбор участников на крупные международные соревнования проходит традиционно. Как правило, сначала проводятся местные олимпиады, какие-то частные, затем областные, а после всероссийская. Победители последней также соревнуются между собой и по итогам отбирают участников в российскую команду, которая участвует в Менделеевской.

После завершения отбора начинается усиленная подготовка команды к Международной олимпиаде, продолжает эксперт. Со школьниками занимаются университетские преподаватели по учебникам ВУЗа, а также дети решают сторонние задачи, чтобы расширить свой багаж знаний, в том числе те, которые были на Менделеевской годами ранее. Кроме того, ученики проводят опыты в лаборатории, поскольку один из туров олимпиады подразумевает эксперимент – лабораторную химическую работу, где дети пять часов «хватают варежками» какие-то химические вещества, анализируют и так далее. Школьникам приходится делать вещи, которые делают химики в обыкновенной жизни.

«Мотивация участия в олимпиаде у всех своя. Кому-то хочется получить награду, кто-то просто хочет быть лучшим, кого-то мотивирует возможность поступления в любой ВУЗ страны или мира без экзаменов. Я даже как-то спрашивал школьников об этом, и кто-то отвечал, что хочет стать Нобелевским лауреатом», – делится Паевский.

Сам журналист признается, что не считает победу в Менделеевской олимпиаде самым главным событием в химической жизни, и даже видит небольшой вред в подготовке к ней. Дело в том, что на этом конкурсе ребята получают задачи, в которых «известен цвет».

Именно поэтому далеко не все олимпиадники, к сожалению, становятся хорошими учеными и даже специалистами. При этом это один из хороших вариантов входа в профессию, но нужно понимать, что в жизни все не так.

«Поэтому, например, существует другая вещь, к созданию которой я сам приложил руку уже тридцать четыре года назад – это химический турнир. В нем не каждому лично, а всей команде школьников и их учителям дают задания, на которые нет конкретного ответа. То есть настоящую научную проблему, которую они пытаются решать. Затем они пробуют защитить свое решение перед другими командами», – подчеркивает журналист.

Собеседник обращает внимание на то, что химия – одно из приоритетнейших направлений развития нашей страны. На данный момент она развивается очень быстро и как фундаментальная наука, и химия как технология (в России строятся заводы малотоннажной химии и другие). В связи с этим данное направление требует новые талантливые кадры, поэтому успехи российской команды по направлению химия не могут не радовать.

Премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» рассказал о заметном увеличении числа технологических разработок, необходимых для нужд спецоперации. По его словам, сейчас Россия находится на пороге новой эпохи, когда новые материалы, химия, роботы, биотехнологии и искусственный интеллект изменят экономику, медицину и образование.