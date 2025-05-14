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Эксперт объяснил успех российских школьников на Менделеевской олимпиаде
В России курс химии длится дольше, чем во многих других странах, ученики имеют доступ не только к российским, но и к иностранным учебникам, а с прошедшими отбор в российскую команду занимаются университетские преподаватели, поэтому не удивительно, что школьники завоевали все золотые медали на Международной олимпиаде по этому предмету, сказал газете ВЗГЛЯД лектор Российского общества «Знание», научный журналист, популяризатор науки Алексей Паевский, который и сам в 1992 году занял призовое место на Менделеевской олимпиаде, которая проходила в Самаре.
На 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, прошедшей в бразильском городе Белу-Оризонти, российская команда забрала все золотые медали. Абсолютно каждый из участников завоевал высшую награду, благодаря чему команда стала первой в общем зачете.
«Успех наших школьников традиционно высокий. Во-первых, у нас достаточно много специализированных школ и много школьников. Есть из кого выбирать, есть кого готовить. И поэтому наши школьники по естественному фактору показывают очень высокие результаты и в математике, и биологии, и химии, и в других дисциплинах», – говорит Паевский.
Во-вторых, продолжает собеседник, в нашей стране курс химии у школьников длится четыре-пять лет. В зависимости от учебного заведения, данный предмет вводится с 7 или 8 класса. За это время школьники успевают в достаточной мере познать данный предмет и углубиться в него. Если посмотреть на другие страны, то можно заметить, что время изучения химии существенно отличается. В США, например, этот предмет есть лишь в базовых программах и длится, как правило, 1–2 года. А в ряде европейских стран химию проходят лишь как общий предмет, а ее более углубленное изучение остается на выбор старшеклассника. Поэтому, эксперт не исключает, что время, которое выделено на изучение химии в российской системе образования, также влияет на способности школьников.
Кроме того, он замечает, что химия по своей специфике – тяжелый предмет для понимания, его сложнее переводить на понятный школьникам язык. Поэтому преподавание этого предмета требует особого таланта учителя.
«На самом деле сейчас готовиться к олимпиадам проще. Современные школьники неплохо знают английский язык, им доступен весь спектр учебной литературы, стало гораздо проще учиться и получать материалы. К тому же, с нашей командой работают хорошие специалисты – преподаватели МГУ, а это всегда был и остается сейчас очень высокий уровень химии», – считает журналист.
Он рассказывает, что отбор участников на крупные международные соревнования проходит традиционно. Как правило, сначала проводятся местные олимпиады, какие-то частные, затем областные, а после всероссийская. Победители последней также соревнуются между собой и по итогам отбирают участников в российскую команду, которая участвует в Менделеевской.
После завершения отбора начинается усиленная подготовка команды к Международной олимпиаде, продолжает эксперт. Со школьниками занимаются университетские преподаватели по учебникам ВУЗа, а также дети решают сторонние задачи, чтобы расширить свой багаж знаний, в том числе те, которые были на Менделеевской годами ранее. Кроме того, ученики проводят опыты в лаборатории, поскольку один из туров олимпиады подразумевает эксперимент – лабораторную химическую работу, где дети пять часов «хватают варежками» какие-то химические вещества, анализируют и так далее. Школьникам приходится делать вещи, которые делают химики в обыкновенной жизни.
«Мотивация участия в олимпиаде у всех своя. Кому-то хочется получить награду, кто-то просто хочет быть лучшим, кого-то мотивирует возможность поступления в любой ВУЗ страны или мира без экзаменов. Я даже как-то спрашивал школьников об этом, и кто-то отвечал, что хочет стать Нобелевским лауреатом», – делится Паевский.
Сам журналист признается, что не считает победу в Менделеевской олимпиаде самым главным событием в химической жизни, и даже видит небольшой вред в подготовке к ней. Дело в том, что на этом конкурсе ребята получают задачи, в которых «известен цвет».
Именно поэтому далеко не все олимпиадники, к сожалению, становятся хорошими учеными и даже специалистами. При этом это один из хороших вариантов входа в профессию, но нужно понимать, что в жизни все не так.
«Поэтому, например, существует другая вещь, к созданию которой я сам приложил руку уже тридцать четыре года назад – это химический турнир. В нем не каждому лично, а всей команде школьников и их учителям дают задания, на которые нет конкретного ответа. То есть настоящую научную проблему, которую они пытаются решать. Затем они пробуют защитить свое решение перед другими командами», – подчеркивает журналист.
Собеседник обращает внимание на то, что химия – одно из приоритетнейших направлений развития нашей страны. На данный момент она развивается очень быстро и как фундаментальная наука, и химия как технология (в России строятся заводы малотоннажной химии и другие). В связи с этим данное направление требует новые талантливые кадры, поэтому успехи российской команды по направлению химия не могут не радовать.
Премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» рассказал о заметном увеличении числа технологических разработок, необходимых для нужд спецоперации. По его словам, сейчас Россия находится на пороге новой эпохи, когда новые материалы, химия, роботы, биотехнологии и искусственный интеллект изменят экономику, медицину и образование.