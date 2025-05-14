Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.11 комментариев
Путин поздравил школьников с победой на Менделеевской олимпиаде
Президент России Владимир Путин направил телеграмму российской сборной, завоевавшей десять золотых медалей на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии.
В обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин поздравил школьников с триумфальным выступлением и отметил, что они достойно представили Россию, продемонстрировав глубокие знания, выдержку и командную сплоченность. Президент подчеркнул, что все десять участников российской сборной впервые в истории соревнований получили золотые медали.
В обращении глава государства выразил уверенность, что творческий и интеллектуальный потенциал ребят поможет им добиваться успехов в учебе и в будущей профессии. Путин отдельно отметил созидательную роль организаторов олимпиады для международного научного и гуманитарного сотрудничества в формате БРИКС+.
«Желаю вам успехов и всего самого доброго», – добавил президент.
Международная Менделеевская олимпиада по химии проводится ежегодно и собирает участников из многих стран мира. В этом году все представители российской команды стали обладателями главных наград.
Лектор Российского общества «Знание», научный журналист, популяризатор науки Алексей Паевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил успех российских школьников на Менделеевской олимпиаде. Он указал, что в России курс химии длится дольше, чем во многих других странах, ученики имеют доступ не только к российским, но и к иностранным учебникам, а с прошедшими отбор в российскую команду занимаются университетские преподаватели.