Чернышенко поздравил школьников РФ с победой на Менделеевской олимпиаде

Tекст: Дарья Григоренко

Российская команда завоевала все золотые медали на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, прошедшей в Белу-Оризонти (Бразилия). В состав сборной вошли десять победителей всероссийской олимпиады по химии 2024/25 года из Магнитогорска, Москвы, Краснодара, Петербурга и Казани. Каждый из них получил высшую награду, а команда стала первой в общем зачете.

«Все участники нашей сборной получили золотые медали – это настоящий триумф и действительно значимый повод для гордости! Они стали лучшими среди лучших. Уверен, на олимпиаде ребята смогли не только проявить свои знания и навыки, но и узнать много нового в рамках ее научно-образовательного и культурного блоков, а также найти единомышленников из других стран. Пусть этот опыт откроет двери для новых возможностей и поможет еще шире раскрыть свой потенциал», – заявил вице-премьер.

«Наши ребята блестяще проявили себя на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии и пополнили копилку медалей российских участников международных интеллектуальных состязаний. Отрадно, что в разных регионах страны растет интерес учащихся к изучению естественнонаучных предметов. Сегодня в учебных заведениях созданы все условия для подготовки будущих ученых, исследователей и инженеров. Поздравляю школьников и их наставников с успехом на международном турнире. Ваша победа – яркий пример того, как настойчивость, усердие и стремление к знаниям могут привести к выдающимся результатам», – сказал Кравцов.

Олимпиада прошла в рамках Десятилетия науки и технологий и включала практический и два теоретических тура, а также культурную программу. Соорганизатором выступил химфак МГУ, который расширил научное сотрудничество с бразильскими вузами. Соглашения по новым проектам достигнуты с Федеральным университетом Минас-Жерайса и ведутся переговоры с научными центрами Бразилии.