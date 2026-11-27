Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел на входе в учебное заведение, где охранница остановила 20-летнего четверокурсника. При осмотре личных вещей молодого человека она обнаружила в его рюкзаке ножи, после чего студент начал оскорблять работников колледжа, сообщает МВД в Max.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у нарушителя электрошокер и семь ножей. В ведомстве пояснили, что оружие направлено на экспертизу в профильный центр.

Во время опроса молодой человек заявил, что носил арсенал с целью самообороны, однако забыл оставить его дома перед тем, как пойти на занятия. Правоохранительные органы продолжают проверку и опрашивают очевидцев инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре первокурсник колледжа в Загребе напал с ножом на подростка и женщину.

У задержанного по подозрению в терроризме несовершеннолетнего жителя Московской области нашли два больших ножа.

