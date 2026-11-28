Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
В МИД указали на привычку политиков Запада делать карьеру на обвинениях России
Дипломат Чернухин: Политики Запада строят карьеры на обвинениях России
Западные политики привыкли строить карьеру на бездоказательных обвинениях в адрес Москвы, отметил заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД Эрнест Чернухин в рамках IX Медиафорума в Смоленске.
Западные страны используют голословные утверждения против России, так как это стало самым простым способом политического выживания.
«Сначала англичане использовали выражение highly likely. Потом от highly likely перешли к most probably. И все. Никаких доказательств никто не предоставляет», – приводит ТАСС слова Чернухина в ходе выступления на IX Медиафоруме.
Дипломат подчеркнул, что в настоящее время отказ от антироссийской риторики грозит крахом на политической арене.
«Сейчас, если ты не обвиняешь Россию, ты на Западе не выживешь, понимаете? На обвинениях России там уже привыкли делать карьеру», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Чернухин заявил о покровительстве глобальных технологических корпораций украинским хакерам, а также предупредил об опасных последствиях западных дипфейков с главой МИД Лавровым и официальным представителем ведомства Захаровой. Грушко заявил о колоссальных потерях Европы из-за антироссийской политики.