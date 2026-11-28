Дипломат Чернухин: Политики Запада строят карьеры на обвинениях России

Tекст: Катерина Туманова

Западные страны используют голословные утверждения против России, так как это стало самым простым способом политического выживания.

«Сначала англичане использовали выражение highly likely. Потом от highly likely перешли к most probably. И все. Никаких доказательств никто не предоставляет», – приводит ТАСС слова Чернухина в ходе выступления на IX Медиафоруме.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время отказ от антироссийской риторики грозит крахом на политической арене.

«Сейчас, если ты не обвиняешь Россию, ты на Западе не выживешь, понимаете? На обвинениях России там уже привыкли делать карьеру», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Чернухин заявил о покровительстве глобальных технологических корпораций украинским хакерам, а также предупредил об опасных последствиях западных дипфейков с главой МИД Лавровым и официальным представителем ведомства Захаровой. Грушко заявил о колоссальных потерях Европы из-за антироссийской политики.



