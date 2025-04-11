  • Новость часаРоссийские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
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    Почему Европа отказалась защищать прибалтов от российских БПЛА
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    ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США
    Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге
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    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    11 апреля 2025, 13:14 • Новости дня

    Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта

    Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Катериновку в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника превысили 2345 военнослужащих, уничтожены четыре танка, 41 бронемашина, 20 орудий полевой артиллерии и пять складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также отряда погранслужбы Украины.

    При этом противник потерял более 1585 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля MaxxPro, а также польский бронеавтомобиль Dzik. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять полевых складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки в результате активных действий улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, двух пехотных, воздушно-десантной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и отряда спецназначения «Омега».

    Потери украинских вооруженных формирований при этом перевалили за 3000 военнослужащих, ВСУ потеряли 34 бронемашины, в том числе пять бронетранспортеров М113, четыре бронеавтомобиля MaxxPro и три бронемашины HMMWV американского производства. Уничтожены 29 артиллерийских орудий.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    При этом противник потерял свыше 1060 военнослужащих, пять бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны.

    ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 бронемашин, в том числе три американских М113, а также пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций РЭБ и девять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили Журавку в Сумской области.

    8 апреля Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области. До этого российские войска освободили Катериновку в ДНР.

    10 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области

    Подполье сообщило об ударах по военной базе и цеху в Киевской области

    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области были нанесены удары по военной базе в Вышгородском районе и цеху с военной продукцией в Броварском районе, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области зафиксированы удары по военной базе и цеху с продукцией для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что «прилеты пошли» в районе Вышгорода и в направлении Старых Петровцев.

    Лебедев уточнил, что одна из целей находилась рядом с дачным кооперативом «Днепр», где также расположен летний кинотеатр. В Броварском районе удар пришелся по цеху, производящему военную продукцию.

    Ранее по административному зданию в Днепропетровске, где находились до 150 украинских военных, был нанесен удар.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

    В Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома.

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    11 апреля 2025, 10:34 • Новости дня
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня, сообщает AFP.

    По данным AFP, лишь шесть стран из тридцати участников международной «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои военные контингенты на Украину. В их числе оказались Великобритания, Франция и страны Балтии. Основной целью миссии объявлено обеспечение прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    Накануне состоялись переговоры министров обороны европейских стран, где обсуждалось возможное развертывание войск. Британские и французские власти сообщили, что на переговорах «был достигнут прогресс», тем не менее министры других стран выделили неопределенности относительно целей будущей миссии. Также остается неизвестным, получат ли эти силы поддержку от США.

    Глава министерства обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что у Стокгольма есть «ряд вопросов, которые нужно прояснить» перед тем, как взять на себя какие-либо обязательства. Основной проблемой для европейских союзников является недостаток ясности в отношении действий США и России по прекращению боевых действий.

    Силы коалиции планируется развернуть на Украине после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Они будут обеспечивать безопасность ключевых инфраструктурных объектов.

    Ранее Украина представила список требований для размещения миротворческих сил, в который включены вопросы мандата и инфраструктуры.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    11 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    Лавров отметил, что Зеленский в одном из интервью выразил негативное отношение ко всем русским, подчеркнув, что «их всех ненавидит», передает ТАСС.

    Глава МИД подчеркнул, что даже гипотетическая передача территорий таким образом невозможна.

    По его словам, администрация Трампа не раз публично высказывала мнение, что Зеленскому придется смириться с потерей территорий.

    Лавров также отметил, что подобные высказывания со стороны Зеленского подрывают возможность мирных переговоров и компромисса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он сказал, что «искренне презирает» россиян. При этом в марте Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».

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    10 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине

    Госдепартамент США подтвердил отставку посла в Киеве Бриджит Бринк

    Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покидает свой пост и возвращается домой, сообщила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.

    Госдепартамент США подтвердил информацию о предстоящей отставке посла США на Украине Бриджит Бринк, передает ТАСС. Официальное заявление сделала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов.

    Она добавила, что Бринк отлично справлялась со своими обязанностями, и пожелала послу успехов в дальнейшем.

    Бриджит Бринк обладает 25-летним опытом работы в дипломатии и является выпускницей Лондонской школы экономики и политических наук. Она свободно владеет русским языком, изучала также словацкий, сербский, грузинский и французский. В своей карьере она специализировалась на вопросах Восточной Европы, Балкан и постсоветского пространства, работала в посольствах в Узбекистане и Грузии.

    Бриджит Бринк была утверждена американскими сенаторами на должность посла Соединенных Штатов на Украине 19 мая 2022 года.

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    10 апреля 2025, 22:25 • Новости дня
    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам

    Экономист Лизан: Ресурсная сделка с США превратит Украину в «международный базар»

    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Поэтому они вынуждены обратиться к американскому агентству, которое вряд ли спасет Украины от заключения невыгодной сделки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что новый этап переговоров Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоится 11-12 апреля.

    «Текущий вариант ресурсной сделки США и Украины мало чем отличается от первого. Изначально Вашингтон и Киев обсуждали меморандум. Такой тип международных документов подразумевает расплывчатое описание намерений сторон. Однако уже тогда было понятно, что Белый дом претендует на полноту власти в отношении ресурсов Украины», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас же дело дошло до финального договора. Ранее выдвинутые идеи конкретизируются, появляется их объемное пояснение. Причем к данному событию офис Зеленского подошел в крайне плачевном состоянии. Вина за это лежит исключительно на чиновниках с Банковой. Они сами избрали тактику превращения Украины в «международный базар», – полагает он.

    «Ведь сама идея обмена ресурсов на какие-либо гарантии впервые появилась в «Плане победы», которым в конце 2024 года гордо размахивала власть в Киеве. Местное руководство поставило себя и всю страну в положение «девушки с пониженной социальной ответственностью», которую можно перекупить, соблазнить деньгами. Теперь же они пытаются бороться с этой репутацией», – отмечает собеседник.

    «Но у офиса Зеленского получается это из рук вон плохо. Сказывается низкий профессионализм действующих дипломатов. Об этом говорит привлечение к переговорам неизвестной юридической фирмы. Скорее всего, речь идет об прямо или косвенно американской компании, которая должна разъяснить украинской делегации особенности американского законодательства», – добавляет эксперт.

    «Очевидно, что дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Для этого им нужны специалисты, которые смогли бы в необходимый момент оттянуть их руку от подписания какого-либо принципиально важного документа», – рассуждает он.

    «В целом, перспективы сделки в данный момент выглядят крайне туманно. Каких-либо выгод для Украины инициатива Дональда Трампа не несет, а вот политических и экономических издержек от ее согласования у Зеленского будет предостаточно. Легко представить, что интернет взорвется заголовками: «Власти продали американцам страну», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, передача прав на владение ресурсами в руки Штатов вынудит действующее правительство поссориться с украинским олигархатом. Они очень не любят, когда их «кидают». Дело может дойти даже до попыток внутриполитических сил свергнуть действующую власть», – уточняет эксперт.

    «Поэтому Зеленский будет максимально оттягивать подписание договора. В какой-то момент это разозлит Белый дом и в ход пойдут все имеющиеся рычаги давления на Киев. Другое дело, что их у Трампа немного. Как именно он сможет вынудить Украину согласиться с выдвинутыми условиями – большой вопрос», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что переговоры Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоятся 11 апреля. Интересы Киева будут представлять замминистры экономики и юстиции страны, сообщает Bloomberg. Причем политики «более высокого уровня» не планируют участвовать в обсуждении соглашения.

    Как отмечает издание, это вызвано необходимостью «технических консультаций с администрацией Дональда Трампа» на данном этапе. Кроме того, на переговорах украинскую делегацию будут сопровождать сотрудники некой «международной юридической компании». Однако МИД страны отказался комментировать данную информацию.

    Напомним, новая версия ресурсной сделки подвергалась активной критике со стороны Киева. Так, The Washington Post сообщал, что 55-страничный проект документа напомнил украинским властям «необходимость выплаты пожизненных репараций» Белому дому. Многие местные чиновники называли соглашения «ужасными».

    Согласно договору, Вашингтон получает «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты Украины. США также приобретают возможность получения всей прибыли. Кроме того, Киев теряет право продажи полезных ископаемых государствам, которые являются «стратегическими конкурентами» Белого дома.

    Ресурсная сделка уже стала причиной разлада Киева и Вашингтона. Так, Владимир Зеленский заявил, что первоначальный проект не был принят из-за неподобающего подхода главы минфина Штатов Скотта Бессента, пишет РБК. «Мои коллеги знают, что, когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать», на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», – пояснил он.

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    11 апреля 2025, 10:38 • Новости дня
    Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников

    Bloomberg: Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников

    Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников
    @ Wolfgang Schwan/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения Украине, чтобы усилить ее позиции в условиях затянувшихся переговоров о прекращении огня с Россией, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов на поставку сотен тысяч дронов и вооружения Украине, передает Bloomberg.

    Это решение было принято на встрече сторонников Украины, которая состоялась в Брюсселе. Средства пойдут на закупку дронов для нанесения ударов и сброса взрывчатки на позиции России, а также на радары и противотанковые мины.

    Отдельно временно исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус объявил о поставке 300 дополнительных разведывательных дронов, четырех систем ПВО IRIS-T с ракетами и 30 ракет Patriot, а также танков и боеприпасов.

    Издание указывает, что эти поставки будут профинансированы из дополнительных 11 млрд евро, которые будут доступны до 2029 года.

    Министр обороны Британии Джон Хили подчеркнул, что усилия стран по поддержке Украины должны усилить давление на Путина, чтобы заставить его прекратить войну. Он также отметил, что коалиция стран готова предоставить силы для защиты Украины в случае подписания мирного соглашения, хотя США пока не дали определенных гарантий по этому вопросу, сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

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    11 апреля 2025, 02:15 • Новости дня
    The Daily Telegraph: Британия планирует разместить войска на Украине на пять лет

    The Daily Telegraph: Британия может направить войска на Украину на пять лет после конфликта

    The Daily Telegraph: Британия планирует разместить войска на Украине на пять лет
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания рассматривает возможность размещения войск на территории Украины на срок до пяти лет в рамках плана по ремилитаризации и предотвращению возобновления боевых действий.

    Великобритания рассматривает вопрос о размещении своих войск на территории Украины на срок до пяти лет, пишет The Daily Telegraph. Предполагается, что западные войска будут направлены на Украину после урегулирования конфликта в качестве «силы сдерживания», чтобы предотвратить возобновление боевых действий. Франция считает, что присутствие западных войск помешает России начать военную операцию в будущем.

    По плану, вывод войск будет происходить поэтапно по мере восстановления украинских военных возможностей. Кроме того, «коалиция желающих», возглавляемая Лондоном и Парижем, планирует обеспечить защиту воздушного и морского пространства Украины. 10 апреля в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран, готовых участвовать в западной военной миссии на Украине после конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие войск НАТО на украинской территории под любым флагом является угрозой для России. Лавров подчеркнул, что Россия не примет подобного ни при каких условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина представила список требований для размещения миротворческих сил, который включает вопросы мандата и инфраструктуры.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Майя Битадзе обвинила Британию в «колониальной политике» по отношению к Грузии после объявления Лондоном санкций против четырех официальных лиц Грузии.

    Глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Китай для переговоров по безопасности, что стало первым визитом за десять лет.

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    11 апреля 2025, 08:19 • Новости дня
    ВСУ начали срочно строить оборонительные рубежи у сумской Юнаковки

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ в Сумской области предприняли экстренные меры для укрепления оборонного рубежа в районе Юнаковки, пытаясь остановить продвижение российских войск, сообщили в российских силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины в районе Юнаковки в Сумской области стремительно пытаются создать оборонительные укрепления, передает ТАСС.

    Этот населенный пункт является важным логистическим центром, откуда происходит снабжение всей украинской группировки в Курской области. В российских силовых структурах отмечают, что украинская сторона активно использует как живую силу, так и бронетехнику в этом районе.

    По словам источника агентства, Владимир Зеленский рассматривает вопрос о вытеснении российских войск из Сумской области как жизненно важный, но российские войска продолжают продвижение вперед, в то время как украинская сторона экстренно пытается укрепить свои позиции. Источник сообщил, что регулярные попытки украинских военных контратаковать остаются безуспешными.

    Например, 9 апреля силы Украины предприняли попытку контратаки при поддержке двух бронетранспортеров М113 на направлении Басовки, которая завершилась уничтожением украинской живой силы и техники.

    Российские войска продолжают удерживать контроль над четырьмя населенными пунктами в Сумской области: Журавка, Новенькое, Басовка и Веселовка.

    Ранее подразделения группировки «Север» в результате наступления освободили Журавку в Сумской области.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Юнаковки.

    После освобождения Басовки ВС России продвинулись к Локне и Юнаковке в Сумской области.

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    10 апреля 2025, 22:32 • Новости дня
    Госдеп назвал условие для улучшения отношений России и США

    Госдеп назвал первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня

    Tекст: Вера Басилая

    Без перемирия на Украине не стоит ожидать изменений в отношениях между США и Россией, заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что без установления перемирия на Украине улучшения в отношениях с Россией ждать не стоит, передает ТАСС.

    Она отметила, что президент США ясно дал понять, что прекращение огня на Украине является главным вопросом в отношениях с Россией. Пока этот вопрос не будет решен, никакие другие темы обсуждаться не будут.

    Тэмми Брюс добавила, что США не хотят, чтобы процесс урегулирования на Украине затянулся на долгие месяцы. Она подчеркнула, что госсекретарь Марко Рубио ожидает, что в течение нескольких недель станет понятно, насколько серьезно настроена Россия по этому вопросу.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима.

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    10 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    СМИ: Украинская делегация направилась в США на встречу по ископаемым

    Украинская делегация во главе с вице-премьером выехала в США на встречу по ископаемым

    Tекст: Ольга Иванова

    В США на встречу по соглашению по недрам выехала украинская делегация, сообщает телеканал «Новости.LIVE».

    Телеканал сообщает, что направляющуюся в США делегацию возглавляет первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах пройдут 11 апреля в Вашингтоне.

    Издание Le Point сообщало, что соглашение США и Украины включило добычу полезных ископаемых в Крыму и Донбассе.

    Владимир Зеленский выразил недовольство действиями Скотта Бессента, который настаивал на немедленном подписании договора по недрам.

    Бессент обвинил Зеленского в разрушении сделки между США и Украиной из-за скандала в Белом доме.

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    11 апреля 2025, 01:59 • Новости дня
    Украинский политик признал разочарование украинцев в своем государстве

    Кинах: В Генштабе ВСУ признают разочарование украинцев в своей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и сложности с набором новобранцев, выявив нехватку веры в справедливое государство.

    Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины и глава Союза промышленников и предпринимателей, в беседе с представителями Генштаба ВСУ затронул тему морально-психологического состояния украинских войск, передает украинское издание «Страна».

    Кинах выразил озабоченность тем, что в 2022 году люди добровольно шли в военкоматы, а сегодня сотрудников центров комплектования вынуждают вылавливать новобранцев на улицах, как животных.

    Кинах отметил, что вместе с военными пришел к выводу о том, что часть граждан утратила веру в справедливость своего государства, а часть испытывает сомнения в этом. Эта проблема, по его словам, особенно остра на фронте, где моральный дух играет важнейшую роль.

    Кинах подчеркнул, что поддержание высокого морального состояния армии требует доверия к государству и понимания целей, за которые стоит бороться. Он призвал власти предпринять меры, чтобы вернуть доверие и обеспечить солдатам уверенность в справедливости и необходимости своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытался вручить повестку на службу 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который вылетел на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз МС-27».

    Конфликт возник около львовского военкомата, когда военнообязанный гражданин пытался скрыться от призыва, после чего его попытались задержать, в результате

    В Львове из-за попытки представителей ТЦК забрать мужчину в армию началась драка с участием военнослужащих и местных жителей.

    В Днепропетровской области Украины парламентарий заложил противотанковую мину у входа в ТЦК.

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    10 апреля 2025, 16:52 • Новости дня
    Выходца из Киева осудили за отправку бомб офицерам в посылках

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во 2-м Западном окружном военном суде вынесен приговор уроженцу Киева Вадиму Чалому (включен в список экстремистов и террористов РФ), пытавшемуся отправить под видом подарка взрывное устройство российским высокопоставленным офицерам.

    Чалого приговорили к 16 годам лишения свободы, первые три он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Также ему назначен штраф в 500 тыс. рублей. После отбытия наказания ему будет ограничена свобода на два года.

    Сам Чалый полностью признал вину, раскаялся и извинился перед пострадавшими. Адвокат намерен обжаловать приговор.

    Ранее ФСБ предотвратила серию покушений, в ходе которых украинские спецслужбы планировали отправить участникам спецоперации бомбы, замаскированные под парфюмерные наборы.

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    11 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России
    Минобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны.

    Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 дней начиная с 18 марта ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Так, в Брянской области 11 апреля в 5:09 в результате обстрела ВСУ энергообъекта «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии. Без электричества оставались бытовые потребители в Севском районе.

    В Курской области 10 апреля в 9:00 из-за обстрела ВСУ энергообъекта «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» и последовавшего разрушения комплектной трансформаторной подстанции произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Жители Беловского района остались без электричества, отчитались в Минобороны.

    В тот же день в Луганской народной республике в 11:43 в ходе обстрела ВСУ было повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС, разрушено здание склада ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» в  Троицком. Ведущий инженер предприятия получил осколочные ранения.

    10 апреля в 15:02 из-за атаки украинского ударного беспилотника на электроподстанцию 110 кВ «Рубежная» ГУП ЛНР «РСК» был выведен из строя трансформатор.

    В Запорожской области в 23:55 10 апреля атакой украинского дрона на электроподстанцию 35 кВ Пологи ГУП «Таврия-Энерго» был выведен из строя трансформатор. Без электричества остались порядка 7250 человек в шести населенных пунктах, сообщили в Минобороны.

    Накануне оборонное ведомство заявило об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России.

    Днем ранее Минобороны заявило о четырех новых ударах Украины по объектам энергетики России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.

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    10 апреля 2025, 14:53 • Новости дня
    ВС России поразили объекты военного аэродрома ВСУ
    ВС России поразили объекты военного аэродрома ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты девять управляемых авиабомб JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 200 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 812 беспилотников, 601 ЗРК, 22 752 танка и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23 434 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 876 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ. Днем ранее они поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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    10 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о скорых договоренностях с Россией и Украиной

    Трамп заявил об ожидании скорых договоренностей с Россией и Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и Украиной.

    Он отметил важность скорейшего заключения сделки, которая станет значительным шагом для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Газета ВЗГЛЯД писала про первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.

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