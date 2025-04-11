Tекст: Мария Иванова

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника превысили 2345 военнослужащих, уничтожены четыре танка, 41 бронемашина, 20 орудий полевой артиллерии и пять складов с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также отряда погранслужбы Украины.

При этом противник потерял более 1585 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля MaxxPro, а также польский бронеавтомобиль Dzik. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять полевых складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки в результате активных действий улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За прошедшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, двух пехотных, воздушно-десантной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и отряда спецназначения «Омега».

Потери украинских вооруженных формирований при этом перевалили за 3000 военнослужащих, ВСУ потеряли 34 бронемашины, в том числе пять бронетранспортеров М113, четыре бронеавтомобиля MaxxPro и три бронемашины HMMWV американского производства. Уничтожены 29 артиллерийских орудий.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

При этом противник потерял свыше 1060 военнослужащих, пять бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны.

ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 бронемашин, в том числе три американских М113, а также пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций РЭБ и девять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что российские войска освободили Журавку в Сумской области.

8 апреля Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области. До этого российские войска освободили Катериновку в ДНР.