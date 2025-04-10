Российские войска освободили Журавку в Сумской области

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73410 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2262 бронемашины, 2664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

8 апреля Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

До этого российские войска освободили Катериновку в ДНР. На прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.