Tекст: Дарья Григоренко

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщает, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили Елизаветовку ДНР.

В результате действий подразделений группировки войск «Север» нанесено поражение украинским формированиям в районе Белгородского направления. На Харьковском направлении подразделения атаковали механизированную бригаду и бригаду теробороны в районах Карасевка и Шубы. Потери составили до 90 военнослужащих, несколько единиц техники и три орудия полевой артиллерии, также были уничтожены три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение украинским подразделениям в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Зафиксированы потери ВСУ в количестве до 260 военнослужащих и уничтожение нескольких станций радиоэлектронной борьбы. Также подразделения группировки «Юг» улучшили свое тактическое положение, нанеся серьезный урон противнику в Донецкой области, заявили в ведомстве.

В ходе операции подразделения «Центр» нанесли поражение нескольким украинским бригадам, включая морскую пехоту и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих и значительное количество техники. Операция также включала воздушные удары и использование артиллерии для уничтожения инфраструктуры и техники противника. Средствами ПВО сбит самолет F-16, несколько управляемых бомб и беспилотников.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, уточнили в пресс-службе.

«Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Новоандреевка Запорожской Области, Садовое, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и два склада боеприпасов», – заявили в Минобороны.

В пятницу в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Катериновку в ДНР.

10 апреля сообщалось, что российские войска освободили Журавку в Сумской области. До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.