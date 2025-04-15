Российские силы продвигаются широким фронтом от Димитрова к Константиновке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска начали наступление с широким фронтом в сторону Константиновки в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил в эфире «Соловьев Live», что российские силы продвигаются между Димитровым и Дзержинском, стремясь достичь крупной городской агломерации на севере ДНР.

Кимаковский подчеркнул, что наступление идет от Мирнограда (Димитрова) до Торецка, что свидетельствует о широком фронте. По его словам, в районе Дзержинска ведутся ожесточенные бои, где российские войска стремятся выровнять линию фронта.

Кимаковский отметил, что Вооруженные силы Украины не смогли срезать выступ российских сил к югу от Красноармейска (Покровска) в ДНР. Российские войска продолжают расширять плацдарм в этом регионе, удерживая позиции в районе Шевченко. При попытке контратаковать, противник собрал значительные силы беспилотной авиации, но их усилия не увенчались успехом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении, несмотря на переброску четырех бригад для удержания Красноармейска. Также сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, включая Красноармейское и Дзержинское.