На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Эксперт назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни
Военный эксперт Дандыкин: Освобождение Олешни открывает путь к логистическому узлу ВСУ на территории Украины
У российских бойцов была очевидная мотивация при освобождении Олешни, потому что противник должен быть не просто выдавлен с российской территории, а уничтожен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Олешня в Курской области.
«Освобождения Олешни ждали именно в эти дни. У наших бойцов есть очевидная мотивация. Бои были страшные, ВСУ делали все, чтобы задействовать резервы, бронетехнику. Но наши дальние удары привели к большим результатам, мы накрыли много ракетных систем HIMARS», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, после освобождения Олешни появилась прямая дорога на украинское село Юнаковка, которая расположена в семи километрах на территории Сумской области. Там же находится логистический узел ВСУ.
«Вполне вероятно, что Юнаковка станет следующей нашей главной целью. До самих Сум от наших передовых позиций остается около 30 километров, но противник сумел что-то организовать, закрепиться. При этом многое также зависит от переговорного процесса и указаний Верховного главнокомандующего по созданию санитарной зоны», – рассуждает эксперт.
Собеседник пояснил, почему Олешню освобождали десантники: «Сейчас наши десантные части, по сути, сражаются как обычная пехота. Но у них свои традиции, мотивация и т.д. В зоне СВО представлена практически вся морская пехота и десантные войска. Каждому нарезан свой участок фронта. Горналь, например, освобождает морская пехота. Все понимают, что противник должен быть не просто выдавлен с российской территории, а уничтожен».
Дандыкин добавил, что в Курской области под контролем ВСУ остается лишь село Горналь, где расположен мужской монастырь, который противник превратил в укрепрайон: «Я думаю, что в течение ближайших дней мы услышим об освобождении Горналя. В субботу даже появлялись сообщения, что Горналь уже освобожден. У тех украинских военных, кто там еще остается, буквально наблюдается агония. Им придется отвечать за все те безобразия, что они творили на российской территории. А творили они много, может быть, даже больше, чем гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны», – добавил эксперт.
О том, что подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Олешня в Курской области, сообщило в субботу Минобороны России.
Как пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, Олешня – хутор в Суджанском районе Курской области с населением на момент вторжения ВСУ около 100 человек. Он расположен на одноименной реке у границы с Сумской областью в десяти километрах к юго-западу от Суджи.
В свою очередь военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный отметил, что личный состав противника, который удерживал Олешню, уничтожен. «Остался только Горналь. И это уж формальность такая, в том смысле, что реально противник не может оказать влияние на обстановку в Курском приграничье. Горналь скорее сейчас похож на серую зону, уничтожается все что движется», – написал Поддубный в своем Telegram-канале.