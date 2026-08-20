Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Цена нефти Brent поднялась выше 94 долларов
Стоимость барреля нефти Brent впервые с июля превысила 94 доллара
Глобальные котировки углеводородов ускорили рост до 2,5%, впервые за последний месяц преодолев психологически важный рубеж на фоне активных торгов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,52% и составила 93,93 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Незадолго до этого показатель достигал отметки в 94,01 доллара, впервые с 24 июля поднявшись выше 94 долларов.
Одновременно с этим наблюдается подорожание октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI. Их цена выросла на 2,45%, достигнув уровня 86,46 доллара за баррель.
Напомним, на утренних торгах в четверг стоимость эталонной марки Brent преодолела рубеж в 93 доллара.
Днем ранее цена октябрьских фьючерсов на эту нефть достигла 92 долларов за баррель.
В середине августа мировые котировки углеводородов превысили отметку в 89 долларов.