Цена нефти Brent поднялась выше 94 долларов

Стоимость барреля нефти Brent впервые с июля превысила 94 доллара

Tекст: Мария Иванова

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,52% и составила 93,93 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Незадолго до этого показатель достигал отметки в 94,01 доллара, впервые с 24 июля поднявшись выше 94 долларов.

Одновременно с этим наблюдается подорожание октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI. Их цена выросла на 2,45%, достигнув уровня 86,46 доллара за баррель.

Напомним, на утренних торгах в четверг стоимость эталонной марки Brent преодолела рубеж в 93 доллара.

Днем ранее цена октябрьских фьючерсов на эту нефть достигла 92 долларов за баррель.

В середине августа мировые котировки углеводородов превысили отметку в 89 долларов.