Японские ученые получили Шнобелевскую премию за исследование способности млекопитающих дышать через анус

Японская научная команда была удостоена Шнобелевской премии за открытие способности млекопитающих дышать через анус, передает The Guardian. Проведенные эксперименты на мышах, крысах и свиньях показали, что животные могут абсорбировать кислород, введенный через прямую кишку, что послужило основой для клинических испытаний на людях с дыхательной недостаточностью.

Исследование началось в разгар пандемии COVID-19, когда в больницах наблюдалась нехватка аппаратов ИВЛ. Это открытие предлагает новый парадигмальный подход к лечению пациентов с дыхательной недостаточностью, как отметили авторы исследования в журнале Med в 2021 году. В настоящее время команда проводит первую фазу испытаний на людях-добровольцах.

На церемонии вручения награды в Массачусетском технологическом институте присутствовали лауреаты настоящих Нобелевских премий. Другое исследование, получившее награду, включало проектирование ракет с живыми голубями в качестве навигационных систем. Также были отмечены работы по изучению ложных рекордов долголетия и особенностей роста волос на голове в разных полушариях Земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова предложила присудить США Шнобелевскую премию мира за их действия на Украине, включая антиконституционные перевороты и поддержку киевского режима в 2022 году. В том же году 32-я церемония вручения Шнобелевской премии прошла в онлайн-формате, где, например, награду в области прикладной кардиологии вручили ученым за доказательство синхронизации сердцебиения влюбленных. Ранее, в 2020 году, среди обладателей Шнобелевской премии оказались такие лидеры, как президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Борис Джонсон.