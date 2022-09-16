Шнобелевскую премию вручили за биение сердец влюбленных

Очередная 32-я церемония вручения Шнобелевской премии (антинобелевская премия) состоялась в онлайн-формате: в области прикладной кардиологии ее вручили ученым за доказательство, что сердца влюбленных бьются в одном ритме.

Премию в области литературы присудили за анализ того, что делает юридические документы излишне трудными для понимания. Награда по биологии была вручена за изучение влияния запора на перспективы спаривания скорпионов, передает РИА «Новости».

Награда в области медицины получила группа исследователей за демонстрацию того, что когда пациенты проходят некоторые формы токсической химиотерапии, они страдают от меньшего числа вредных побочных эффектов, если мороженое заменяет один традиционный компонент процедуры.

Премию в области инженерии присудили за попытку открыть наиболее эффективный способ использования людьми своих пальцев при повороте ручки. Награду в категории истории искусства вручена за исследование под названием «Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике древних майя».

Премию в области физики досталась группе ученых за попытку понять, как утятам удается плавать строем. За разработку алгоритма для помощи сплетникам решать, когда говорить правду, а когда лгать, была вручена премия мира.

Награда в области экономики присуждена за математическое объяснение того, почему успех чаще всего приходит не к наиболее талантливым, а наиболее везучим людям. Премия в области техники безопасности вручена за разработку манекена для краш-теста лося.

Напомним, в прошлом году церемония вручения 31-й Шнобелевской премии (известной как антинобелевская) прошла в США. Награды получили ученая, проанализировавшая спектр звуков, издаваемых кошками; исследователи, проведшие бактериологический анализ жевательных резинок с тротуара; ученые, проанализировавшие зависимость индекса массы тела политиков от уровня коррупции.

Шнобелевская премия вручается за научные исследования, которые «сначала заставляют вас рассмеяться, а потом – задуматься». Несмотря на то, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.