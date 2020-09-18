Лидерам девяти стран присудили Шнобелевские премии

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, белорусский лидер Александр Лукашенко и лидеры еще нескольких стран вошли в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.

Ежегодно лауреатов объявляют и награждают в Гарвардском университете (штат Массачусетс) в США, однако из-за COVID 30-я церемония оглашения имен обладателей награды транслировалась в записи, передает ТАСС.

Премию вручили «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Ведущий также передал «особые поздравления» Лукашенко, которому в 2013 году уже присуждали Шнобелевскую премию в номинации «Премия мира» за «запрет публичных аплодисментов».

Ранее сообщалось, что премию присудили голландским и турецким ученым за то, что выяснили, какие деньги самые грязные в мире, а также иранскому исследователю Иману Фарахбакшу за машину, меняющую детям подгузники.

Шнобелевская премия, называемая также Антинобелевской премией, вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем – задуматься». Она была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований» как пародия на Нобелевскую премию.

В качестве «награды» организаторы в нынешнем году предлагали склеенный из листов писчей бумаги куб и копию зимбабвийской банкноты.

С 1999 года Шнобелевская премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно. Награды победители обычно получают из рук нобелевских лауреатов разных лет.