Шнобелевскую премию вручили в США

Церемония вручения 29-ой Шнобелевской премии (известной как анти-нобелевская) прошла в США. Лауреатами стали изобретатель машины для смены подгузников и ученые, установившие, что методы дрессировки животных могут помочь в обучении медиков, сообщили организаторы.

Премия вручается за научные исследования, которые «сначала заставляют вас рассмеяться, а потом – задуматься». Орнанизаторы премии намекают, что несмотря на всю кажущуюся абсурдность, исследования все же имеют научную ценность, передает РИА «Новости».

Трое ученых получили премию за то, что выяснили, что известная технология дрессировки животных с помощью поощрительных звуков, издаваемых машиной, хорошо подходит для тренировки хирургов.

Голландские и турецкие ученые были награждены за то, что выяснили, какие деньги самые грязные в мире. Оказалось, что бактерии дольше всего задерживались на банкнотах центрального банка Румынии. Бактериям помогли полимеры, которые используются при производстве румынской наличной валюты для борьбы с подделками и большей устойчивости денег к износу.

Иранский ученый Иман Фарахбакш получил премию в области техники за машину, меняющую детям подгузники. Премия в области химии ушла японским ученым, оценившим количество слюны, которое производит в день пятилетний ребенок.

Премия в области психологии досталась немцу Фритцу Страку, который «сначала открыл, что если мусолить ручку во рту, это заставляет человека улыбаться и тем самым делает его счастливым, но затем открыл, что это не так».

В номинации «медицина» победил Сильвано Галлус, доказавший теорию о том, что пицца помогает избежать болезней или даже смерти, но только если она произведена и съедена в Италии.

Награду в анатомии получили Роджер Мюссе и Буррас Бенгудифа за работу о разнице температур в паху у одетых и раздетых французских почтальонов.

Премию мира получили несколько ученых из разных стран, которые установили шкалу для измерения приятных ощущений при почесывании.



Призы вручают настоящие нобелевские лауреаты – их в этом году на церемонии было четверо. Победителям вручают банкноту в 10 трлн зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в этой стране.

Напомним, в 2018 году Шнобелевская премия в области здорового питания досталась Джеймсу Коулу из британского Университета Брайтона, доказавшему, что людоедство плохо сказывается на физическом состоянии человека.