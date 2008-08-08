В США вручили Шнобелевские премии

В Гарвардском университете в 28-й раз вручили главные антинаучные награды – Шнобелевские премии, присуждаемые за исследования, которые «сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься».

Премия по медицине досталась Дэвиду Уортингеру и Марку Митчеллу из Мичиганского университета, которые предложили избавляться от камней в почках на американских горках. Исследователи утверждают, что это помогает 70% пациентов. Причем больше шансов у тех, кто сидит в последнем вагоне поезда, – 64%. Эффективность в головном вагоне в четыре раза меньше – всего 16%. Для проверки своей теории ученые, вооружившись моделями почек, в которых в общей сложности находилось 174 камня, несколько дней катались в Диснейленде на американских горках, передает РИА «Новости».

Специалисты университета Орегона стали лауреатами в номинации «Репродуктивные технологии». Они предложили диагностировать мужскую импотенцию с помощью почтовых марок. Четыре почтовые марки склеивают в полоску и оборачивают вокруг пениса в состоянии покоя. Если утром кольцо окажется разорванным, значит, у пациента ночью была эрекция, а его импотенция – психической природы.

За эффективный и оригинальный способ диагностики Шнобелевки удостоился и японский врач Акира Хориучи, научившийся сидя выполнять колоноскопию – осмотр поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. По словам Хориучи, это не так сложно, как кажется на первый взгляд: пациент должен сесть на стул перед монитором, в правой руке зажать пульт эндоскопа, а левой попытаться вставить его себе в анальное отверстие. Изобретательный исследователь победил в номинации «Медицинское образование».

Шнобелевская премия в области здорового питания досталась Джеймсу Коулу из британского Университета Брайтона, доказавшему, что людоедство плохо сказывается на физическом состоянии человека. Калорийность мышц и внутренних органов гоминидов, к которым относится homo sapiens, намного ниже, чем мяса диких животных. К тому же в человеческих тканях меньше питательных веществ. Поэтому, считает Коул, нашим предкам, живущим в палеолите, выгоднее было питаться мамонтами и бизонами, а не собственными сородичами.

Исследователи из Лундского университета Швеции получили Шнобелевскую премию по антропологии. Они выяснили, что в зоопарках люди спонтанно копируют движения и мимику обезьян так же часто, как сами животные подражают человеку. Больше всего дикие и культурные приматы любят повторять друг за другом хлопки, поцелуи и стучать кулаками по стеклу.

Награда в номинации «Биология» тоже досталась шведам, которые обнаружили новые вкусовые возможности человека. Исследователи несколько дней поили семерых профессиональных сомелье вином с мухами. Выяснилось, что если плодовую мушку Drosophila melanogaster опустить в бокал, а потом быстро вынуть, человек все равно сумеет распознать привкус насекомых. Биологи считают, что люди способны идентифицировать по вкусу феромоны, выделяемые мухами. Правда, зачем человеку такая суперспособность, ученые не знают.

Португальские исследователи, открывшие невероятные чистящие свойства слюны, получили Шнобеля по химии. Попытавшись отмыть загрязненные позолоченные статуи XVI века поочередно уайт-спиритом, изооктаном, разбавленным нашатырным спиртом, толуолом и человеческой слюной, ученые пришли к выводу, что слюна наиболее эффективна, благодаря содержащемуся в ней ферменту альфа-амилазе.

Сотрудники Университета Уилфрида Лорье (Канада) попросили 352 студентов, не очень ладящих со своими научными руководителями, жечь их игрушечные копии на свечках, щипать щипцами и протыкать иголками. Но не в реальности, а в специальной компьютерной программе, которой, кстати, может воспользоваться любой желающий. По словам исследователей, такое символическое воздействие приносит облегчение подчиненным, третируемых начальством, и улучшает атмосферу в трудовом коллективе. За это канадские ученые получили Шнобеля по экономике.

Изучение воплей и бранных слов, которыми обмениваются водители за рулем, принесло сотрудникам Университета Валенсии (Испания) Шнобелевскую премию мира. Проанализировав больше тысячи случаев агрессивного поведения участников дорожного движения, ученые пришли к выводу, что чаще и красноречивее ругаются люди, находящиеся в состоянии стресса.

Самая жизненная работа была представлена в номинации «Литература». Австралийские ученые из Квислендского технологического университета обнаружили, что практически никто не читает инструкции к электрическим приборам и гаджетам. Опрос 170 человек показал: большинство узнает о функциях и возможностях товаров только во время их использования. Среди тех, кто иногда обращается к руководствам по эксплуатации, преобладают представители старшего поколения, чаще мужчины. Обладатели дипломов о высшем образовании и научных степеней, как правило, игнорируют инструкции, так как полагаются на собственные знания.