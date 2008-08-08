В США вручили Шнобелевские премии

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Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
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Раскрылся смысл фразы Путина о действиях Боширова и Петрова

С подобным социальным типажом в России встречался каждыйФото: Metroplitan Police/Global Look Press
В России интервью Петрова и Боширова многие попытались высмеять. В Британии, напротив, показывают в усеченном варианте. Британцев понять можно, но вот российская подозрительность кажется излишней. Это становится особенно ясно, если вспомнить фразу, которой оценил ситуацию с Бошировым и Петровым президент Путин: «Ничего особенного и криминального нет». Подробности...
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После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
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Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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На кого похожи Петров и Боширов

Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...

Давайте в споре с Росгвардией уважать свою историю

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Высказывания: «В России в порядочном обществе жандарму руки не подавали!» – это сравнительно недавний продукт пиар-технологов одного из печально известных олигархов. Что же было на самом деле? Все гораздо интереснее. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Что общего между простым русским бизнесменом и простым немецким ментом

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Несмотря на то что в России не самое плохое законодательство насчет владения оружием – уж точно не как в Германии, – тем не менее вооруженный отпор преступникам – явление штучное. И связано это не только с нерешительностью граждан. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

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    Через дыру в «Союзе» стали видны отличия русских от американцев

    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Разразится религиозная война

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        • Никакой автокефалии не будет

        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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          В США вручили Шнобелевские премии

             14 сентября 2018, 10:40
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алина Назарова

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          В Гарвардском университете в 28-й раз вручили главные антинаучные награды – Шнобелевские премии, присуждаемые за исследования, которые «сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься».

          Премия по медицине досталась Дэвиду Уортингеру и Марку Митчеллу из Мичиганского университета, которые предложили избавляться от камней в почках на американских горках. Исследователи утверждают, что это помогает 70% пациентов. Причем больше шансов у тех, кто сидит в последнем вагоне поезда, – 64%. Эффективность в головном вагоне в четыре раза меньше – всего 16%. Для проверки своей теории ученые, вооружившись моделями почек, в которых в общей сложности находилось 174 камня, несколько дней катались в Диснейленде на американских горках, передает РИА «Новости».

          Специалисты университета Орегона стали лауреатами в номинации «Репродуктивные технологии». Они предложили диагностировать мужскую импотенцию с помощью почтовых марок. Четыре почтовые марки склеивают в полоску и оборачивают вокруг пениса в состоянии покоя. Если утром кольцо окажется разорванным, значит, у пациента ночью была эрекция, а его импотенция – психической природы.

          За эффективный и оригинальный способ диагностики Шнобелевки удостоился и японский врач Акира Хориучи, научившийся сидя выполнять колоноскопию – осмотр поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. По словам Хориучи, это не так сложно, как кажется на первый взгляд: пациент должен сесть на стул перед монитором, в правой руке зажать пульт эндоскопа, а левой попытаться вставить его себе в анальное отверстие. Изобретательный исследователь победил в номинации «Медицинское образование».

          Шнобелевская премия в области здорового питания досталась Джеймсу Коулу из британского Университета Брайтона, доказавшему, что людоедство плохо сказывается на физическом состоянии человека. Калорийность мышц и внутренних органов гоминидов, к которым относится homo sapiens, намного ниже, чем мяса диких животных. К тому же в человеческих тканях меньше питательных веществ. Поэтому, считает Коул, нашим предкам, живущим в палеолите, выгоднее было питаться мамонтами и бизонами, а не собственными сородичами.

          Исследователи из Лундского университета Швеции получили Шнобелевскую премию по антропологии. Они выяснили, что в зоопарках люди спонтанно копируют движения и мимику обезьян так же часто, как сами животные подражают человеку. Больше всего дикие и культурные приматы любят повторять друг за другом хлопки, поцелуи и стучать кулаками по стеклу.

          Награда в номинации «Биология» тоже досталась шведам, которые обнаружили новые вкусовые возможности человека. Исследователи несколько дней поили семерых профессиональных сомелье вином с мухами. Выяснилось, что если плодовую мушку Drosophila melanogaster опустить в бокал, а потом быстро вынуть, человек все равно сумеет распознать привкус насекомых. Биологи считают, что люди способны идентифицировать по вкусу феромоны, выделяемые мухами. Правда, зачем человеку такая суперспособность, ученые не знают.

          Португальские исследователи, открывшие невероятные чистящие свойства слюны, получили Шнобеля по химии. Попытавшись отмыть загрязненные позолоченные статуи XVI века поочередно уайт-спиритом, изооктаном, разбавленным нашатырным спиртом, толуолом и человеческой слюной, ученые пришли к выводу, что слюна наиболее эффективна, благодаря содержащемуся в ней ферменту альфа-амилазе.

          Сотрудники Университета Уилфрида Лорье (Канада) попросили 352 студентов, не очень ладящих со своими научными руководителями, жечь их игрушечные копии на свечках, щипать щипцами и протыкать иголками. Но не в реальности, а в специальной компьютерной программе, которой, кстати, может воспользоваться любой желающий. По словам исследователей, такое символическое воздействие приносит облегчение подчиненным, третируемых начальством, и улучшает атмосферу в трудовом коллективе. За это канадские ученые получили Шнобеля по экономике.

          Изучение воплей и бранных слов, которыми обмениваются водители за рулем, принесло сотрудникам Университета Валенсии (Испания) Шнобелевскую премию мира. Проанализировав больше тысячи случаев агрессивного поведения участников дорожного движения, ученые пришли к выводу, что чаще и красноречивее ругаются люди, находящиеся в состоянии стресса.

          Самая жизненная работа была представлена в номинации «Литература». Австралийские ученые из Квислендского технологического университета обнаружили, что практически никто не читает инструкции к электрическим приборам и гаджетам. Опрос 170 человек показал: большинство узнает о функциях и возможностях товаров только во время их использования. Среди тех, кто иногда обращается к руководствам по эксплуатации, преобладают представители старшего поколения, чаще мужчины. Обладатели дипломов о высшем образовании и научных степеней, как правило, игнорируют инструкции, так как полагаются на собственные знания.


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