Суд отклонил жалобы на приговор экс-совладельцу «Азбуки вкуса» Якубовскому

Суд отклонил жалобы на приговор Кириллу Якубовскому

Tекст: Катерина Туманова

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на приговор в отношении Кирилла Якубовского, осужденного на восемь лет колонии, передает ТАСС.

«Кассационная инстанция оставила без изменений жалобы защиты Якубовского и других фигурантов по первому уголовному делу», – сообщил один из участников судебного процесса.

В апреле 2025 года районный суд Москвы приговорил Якубовского к восьми годам колонии. Экс-глава компании Petropavlovsk Павел Масловский получил 13,5 года, а бывший гендиректор «Ппфин холдинг» Светлана Безрукова – пять лет.

Позже Мосгорсуд освободил их от наказания из-за истечения сроков давности, однако оставил в СИЗО по второму делу.

После оглашения первого приговора фигурантам вручили уведомление о возбуждении нового уголовного дела. Их обвиняют в организации преступного сообщества и пяти эпизодах растраты в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате 14 млрд рублей. Прокурор запросил 19 лет колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского.