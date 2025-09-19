Японские ученые получили Шнобелевскую премию за камуфляж для коров

Японские ученые получили Шнобелевскую премию за «зебровый» камуфляж коров

Tекст: Мария Иванова

Японские ученые получили Шнобелевскую премию по биологии за исследование «зебрового» камуфляжа для коров, передает ТАСС.

Премия Ig Nobel Prize («Шнобе ль»)вручается за необычные научные достижения, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься. Церемония проходит с 1991 года, а с 1999 года награды присуждаются в десяти различных областях.

Научный сотрудник Национальной организации сельскохозяйственных и пищевых исследований Японии Томоки Кодзима заявил: «Мы очень рады получить данную награду за то, что нам в действительности удалось продемонстрировать то, что кровососущие мухи значительно реже нападают на коров, если те покрыты рисунком из полосок, подобных тем, которые присутствуют на шкуре зебр».

Исследование показало, что нанесение черных и белых полосок на коров снижает количество укусов слепней примерно вдвое.

Работа японских ученых основана на более ранних наблюдениях британских коллег, которые выяснили, что полоски зебр мешают насекомым точно определять точку посадки. Таким образом, новый метод может быть полезен для фермеров и производителей говядины, чтобы снизить частоту укусов и защитить поголовье от насекомых.

В числе других лауреатов нынешнего года – исследователи, изучавшие предпочтения ящериц-агам в выборе пиццы, влияние чеснока в рационе матери на вкус грудного молока, а также свойства соуса для пасты и влияние алкоголя на способность людей говорить на иностранном языке.

Кроме того, ученые исследовали эргономику полок для обуви и поведение летучих мышей под воздействием алкоголя.

Шнобелевская премия остается одной из самых необычных научных наград, привлекая внимание к любопытным и нестандартным исследованиям, которые могут приносить практическую пользу в самых неожиданных сферах.

Напомним, в прошлом году японские ученые получили Шнобелевскую премию за исследование дыхания через анус.

Ранее Шнобелевскую премию вручили за изучение влияния биения сердец влюбленных.

До этого лауреаты премии провели бактериологический анализ жевательных резинок с тротуара. Ученые также изучили зависимость индекса массы тела политиков от уровня коррупции.