Вынесен приговор обвиняемому в хищении 5 млрд рублей у «Инвестнедвижимости»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд приговорил Трубина к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу, кроме того, у него арестовано имущество на общую сумму более 27 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Установлено, что в 2023 году Трубин в составе организованной группы предоставил подложные документы о якобы изменении устава и органов управления «Инвестнедвижимости» в нотариальные органы и Федеральную налоговую службу.

В результате группа незаконно получила права на активы компании на сумму свыше 5 млрд рублей, чем причинила особо крупный ущерб.

В ноябре суд в Москве приговорил юриста Кантемира Карамзина к 22 годам строгого режима и штрафу в 4,4 млн рублей за хищения имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей.