Московский юрист получил 22 года за хищения имущества Минобороны

Хамовнический суд Москвы вынес приговор юристу Кантемиру Карамзину и другим участникам организованной группы по делу о хищении имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает
РИА «Новости». Карамзин получил по совокупности приговоров 22 года колонии строгого режима и штраф 4,4 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 13 до 20 лет лишения свободы.
По данным суда, Карамзин создал преступное сообщество примерно 20 лет назад, в которое вошли и другие участники дела. В составе этой группы они вывели из собственности ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) 55 объектов недвижимости, часть из которых находилась в центре столицы, в Балашихе и Люберцах: это была баня, столовая, библиотека и ряд других помещений.
Как писали в СМИ, Карамзин и его сообщники оформляли договоры о внесении недвижимости ВСУМ в уставный капитал дочерних компаний. По итогам этого преступления ущерб для Минобороны составил 283,5 млн рублей.
В рамках второго эпизода дела преступная группа похитила активы и доли в компаниях, владеющих зданиями в центре Москвы, в Рязани, а также квартирами в Сочи. Ущерб по данному эпизоду превысил 745 млн рублей.
