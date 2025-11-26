  • Новость часаСуд признал актрису Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков
    В Латвии увольняют прикормленных русофобов
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО
    Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
    «Пупупу» стало претендентом на слово года в России
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    Рябков: Время зерновой сделки прошло
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море
    При пожаре в комплексе небоскребов Гонконга погибли 13 человек (видео)
    Мнения
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    7 комментариев
    26 ноября 2025, 19:52 • Новости дня

    Московский юрист получил 22 года за хищения имущества Минобороны

    Юрист Карамзин получил 22 года колонии и штраф 4,4 млн за хищения имущества Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юристу Кантемиру Карамзину судом назначено 22 года строгого режима и штраф 4,4 миллиона рублей за хищения имущества Минобороны на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

    Хамовнический суд Москвы вынес приговор юристу Кантемиру Карамзину и другим участникам организованной группы по делу о хищении имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает

    РИА «Новости». Карамзин получил по совокупности приговоров 22 года колонии строгого режима и штраф 4,4 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 13 до 20 лет лишения свободы.

    По данным суда, Карамзин создал преступное сообщество примерно 20 лет назад, в которое вошли и другие участники дела. В составе этой группы они вывели из собственности ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) 55 объектов недвижимости, часть из которых находилась в центре столицы, в Балашихе и Люберцах: это была баня, столовая, библиотека и ряд других помещений.

    Как писали в СМИ, Карамзин и его сообщники оформляли договоры о внесении недвижимости ВСУМ в уставный капитал дочерних компаний. По итогам этого преступления ущерб для Минобороны составил 283,5 млн рублей.

    В рамках второго эпизода дела преступная группа похитила активы и доли в компаниях, владеющих зданиями в центре Москвы, в Рязани, а также квартирами в Сочи. Ущерб по данному эпизоду превысил 745 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Хамовнический суд Москвы смягчил меру пресечения Константину Кувшинову, обвиняемому во взяточничестве и хищении средств, выделенных на закупку медоборудования для нужд военно-медицинской организации.

    Ранее суды арестовали имущество обвиняемых по делу о хищениях при строительстве для Минобороны по 14 госконтрактам на сумму девять млрд рублей.

    Сотрудники ФСБ пресекли хищение более 40 млн рублей при восстановлении леса в лесничестве Минобороны в Ленинградской области.

    26 ноября 2025, 09:39 • Новости дня
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский многоцелевой истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, заставив натовские самолеты на Украине летать на предельно малых высотах в тылу, сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов заявил, что российский истребитель Су-35С «прижал авиацию противника к земле», передает ТАСС. Он отметил, что американские F-16 и французские Mirage на Украине вынуждены летать на предельно малых высотах в собственном тылу.

    По его словам, Су-35С поражает цели на больших расстояниях, что не позволяет западным истребителям выходить на рубежи пуска своих ракет класса «воздух-воздух». Он подчеркнул, что Су-35С также эффективно действует против зенитных комплексов противника, а российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины.

    Чемезов также заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 уже превосходит западные аналоги по ряду характеристик. Он сообщил, что идет глубокая модернизация самолета и усовершенствование его агрегатов, электроники и вооружения. Су-57, по словам главы Ростеха, успешно применялся и в Сирии, и на территории спецоперации на Украине, подтвердив эффективность стелс-качеств в реальных боевых условиях. Чемезов добавил, что критика Су-57 за рубежом связана с конкуренцией, однако иностранные партнеры и российские летчики дают самолету высокие оценки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Чемезов сообщил о возможности применения бомб с универсальными модулями планирования и коррекции на различных самолетах.

    Чемезов заявил, что выпуск артиллерийских снарядов в России вырос вдесятеро.

    Ростех подтвердил свою готовность нарастить производство вооружений и военной техники.

    Комментарии (49)
    26 ноября 2025, 14:22 • Новости дня
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственная подводная лодка польского военно-морского флота Orzel вновь сломалась во время выхода в море, сообщает интернет-портал Interia.pl.

    Польская подводная лодка Orzуд снова сломалась во время выхода в море, передает ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

    «Во время выхода [в море] в надводном положении произошла поломка, которая сделала невозможным дальнейшее плавание, лодка тотчас же вернулась в порт», – заявил капитан ВМС Дамиан Пшибыш.

    Субмарина была построена в СССР в 1986 году и передана Польше. Ее последний ремонт завершился в 2024 году, однако спустя короткое время после возвращения в строй судно снова оказалось неисправным. Подлодка будет отправлена на ремонт на военные верфи в Гдыне, которые входят в состав оборонного концерна PGZ.

    Информация о деталях поломки официально не сообщается. Портал Interia.pl отмечает, что устаревшее судно несет большую опасность для членов экипажа, чем для возможного противника.

    26 ноября Совет министров Польши рассмотрит решение о закупке новых субмарин в рамках программы Orka. Поставить подводные лодки Польше предложили Италия, Швеция, Германия, Испания, Франция и Южная Корея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр Польши Мариуш Блащак заявил о высоком риске банкротства польского Минобороны.

    Ранее польские власти решили увеличить выпуск артиллерийских снарядов в пять раз.

    Комментарии (9)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    Умер сбитый автомобилем Porsche в Москве юноша

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Молодой человек, которого на пешеходном переходе в столице сбил Porsche, умер в больнице, об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

    Авария произошла 25 декабря на Соколово-Мещерской улице в районе Куркино, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по городу.

    18-летний молодой человек перебегал улицу по регулируемому пешеходному переходу, его сбил Porsche. После аварии пострадавшего госпитализировали. Позже он скончался, сообщили в прокуратуре.

    Там добавили, что за рулем Porsche был 21-летний водитель.

    В августе в Москве женщину-водителя Porsche Cayenne осудили за наезд на мальчика и женщину, в момент аварии виновница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенок скончался в больнице.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 16:54 • Новости дня
    Отец Тимура Иванова попросил не конфисковывать подаренные ему сыном мотоциклы
    Отец Тимура Иванова попросил не конфисковывать подаренные ему сыном мотоциклы
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отец обвиняемого в хищениях и коррупции экс-заминистра обороны Тимура Иванова Вадим Иванов выступил против иска Генпрокуратуры об изъятии у него двух мотоциклов и заявил, что оба они были получены в дар от сына еще до службы Тимура Иванова в Минобороны.

    Вадим Иванов выразил несогласие с иском Генпрокуратуры РФ, передает ТАСС. Он подчеркнул в суде, что два мотоцикла – Triumph Thunderbird Storm ABS выпуска 2012 года, подаренный сыном в 2015 году, а также Augusta Brutale 800 Dagster 2018 года, были получены до начала госслужбы Тимура Иванова.

    Адвокат уточнил: «Мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 г. в. был приобретен подарившим его сыном в 2015 году еще до его занятия государственной должности, в период, когда нормы антикоррупционного законодательства на него не распространялись». Представитель Иванова добавил, что второй мотоцикл также был подарен в тот же период и Вадим Иванов остается добросовестным приобретателем обоих транспортных средств.

    Защита считает, что эти мотоциклы не могут быть предметом антикоррупционного иска. Адвокат также заявил, что автомобиль Escalade был куплен Вадимом Ивановым за собственные средства, не связанные с действиями сына.

    Кроме того, адвокат отметил, что Вадим Иванов никогда не был материально или социально зависим от Тимура Иванова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обвинили в использовании служебных полномочий вопреки интересам государства и обогащении родственников.

    Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Бывший чиновник решил передать усадьбу Панкратово стоимостью более 800 млн рублей в доход государства.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 15:02 • Новости дня
    Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения

    Французская Safran передала Индии права на технологии двигателя новых истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французская компания Safran согласилась на передачу всех технологий Индии для создания двигателя собственного истребителя пятого поколения AMCA, пишут западные СМИ.

    Французская компания Safran согласилась на полную передачу технологий Индии для создания современного авиационного двигателя, который будет использоваться на отечественном истребителе пятого поколения AMCA, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Safran Оливье Андриеса.

    «По сути, мы совместно с Организацией оборонных исследований и разработок при Минобороны Индии разработаем новый двигатель в Индии. Это уникально, поскольку никто другой не делал подобного предложения», – подчеркнул Андриес в интервью изданию Economic Times.

    Ожидается, что официальный анонс о создании совместного предприятия между Safran и Исследовательским центром газовых турбин Индии будет сделан в ближайшее время. Стоимость масштабного проекта оценивается примерно в 7 млрд долларов, отмечают источники Economic Times.

    Сейчас в составе всех индийских истребителей используются двигатели иностранного производства, что существенно увеличивает их стоимость и затраты на обслуживание. Ранее Индия пыталась разработать собственный двигатель в рамках проекта Kaveri, однако это не удалось из-за недостаточной тяги мотора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Индия и Франция договорились о совместном производстве вооружения HAMMER для истребителей Rafale и Tejas.

    Ранее на авиашоу в Дубае произошло крушение индийского истребителя Tejas, в результате которого погиб пилот.

    ВВС Индии запустили эксплуатацию авиабазы в районе Ньом на границе с Китаем.

    Комментарии (4)
    26 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    В Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России

    Замглавы Минтранса Пашков: Беспилотные трамваи в России появятся через год

    В Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение полностью автономных трамваев в российских городах может стать реальностью уже в течение ближайших двух лет, заявил первый замглавы Минтранса Константин Пашков.

    Полностью беспилотные трамваи могут появиться на российских городских линиях в течение одного-двух лет, сообщил первый замминистра транспорта России Константин Пашков журналистам на V Конгрессе молодых ученых. По словам Пашкова, трамвай уже может двигаться без машиниста, однако пока в кабине обязательно дежурит представитель транспортной службы, пишет РИА «Новости». 

    Впервые полностью беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года по маршруту №10 в Строгино. За время работы трамвай преодолел более 18 тыс. километров, а количество перевезённых пассажиров достигло примерно 40 тыс. Столичный департамент транспорта отмечал, что за весь этот период трамвай ни разу не нарушил правила дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр транспорта Андрей Никитин отметил в докладе президенту России Владимиру Путину , что пассажирские беспилотные трамваи уже курсируют в Москве и Петербурге.

    Российские компании продемонстрировали новые модели трамваев на выставке «Иннопром».

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Власти Москвы подали в суд на комика Батрудинова из-за недвижимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Департамент городского имущества столицы подал судебный иск в Бабушкинский райсуд города об изъятии имущества нескольких ответчиков, включая юмориста Тимура Батрудинова.

    В исковом требовании департамент потребовал изъять у ответчиков, включая Батрудинова, недвижимое имущество для государственных нужд, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение инстанции.

    Отмечается, что эта недвижимость расположена в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии.

    До этого исполнивший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки» актер Михаил Казаков накопил долги по кредитам и исполнительным листам на сумму свыше 1,8 млн рублей. Артист рассказывал, почему его вписали в реестр злостных неплательщиков алиментов.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 07:15 • Новости дня
    Чемезов сообщил о возможности применения бомб с УМПК на разных самолетах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) можно использовать не только с фронтовыми бомбардировщиками Су-34, но и с самолетами Су-30 и Су-35, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

    По его словам, авиабомбы, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пригодны к применению не только на фронтовых бомбардировщиках Су-34, но и на других современных отечественных самолётах, передает ТАСС. Чемезов уточнил, что речь идет о возможности использования этих бомб на Су-30, Су-35 и других машинах четвёртого и пятого поколений.

    «Модуль коррекции сделан так, что без доработки его можно использовать на любом самолете четвертого и пятого поколений. Если понадобится, бомбы с таким модулем смогут носить и Су-30, и Су-35, и другие машины. Сейчас основными носителями являются бомбардировщики Су-34», – заявил Чемезов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России разрушили объекты ВСУ ударами ФАБ в Мирнограде и Иванполье. ВС России поразили объекты ВСУ в Харьковской области с помощью ФАБ-3000 и Х-39. ВКС уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударами ФАБ.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:20 • Новости дня
    Частная фирма в Китае первой в мире начала серийный выпуск гиперзвуковых ракет

    Китайская Lingkong Tianxing Technology первой в мире начала серийный выпуск гиперзвуковых ракет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Частное китайское предприятие Lingkong Tianxing Technology объявило о достижении первой в мире серийной сборки ракеты YKJ-1000 с дальностью полета до 1300 км.

    Частная китайская компания Lingkong Tianxing Technology первой в мире начала серийное производство гиперзвуковой ракеты YKJ-1000, которая способна преодолевать расстояния до 1300 км, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Особенностью этого производства стало значительное сокращение затрат – компания снизила стоимость изготовления до одной десятой от расходов по традиционным программам за счет использования гражданских строительных материалов.

    Разработчики заявили, что YKJ-1000 может развивать скорость от 5 до 7 Махов, то есть 6-8 тыс. км/ч, а её дальность составляет от 500 до 1300 км. Запуск ракеты осуществляется с установки, похожей на стандартный грузовой контейнер, её можно размещать на подвижных платформах, в том числе водных. Представитель Lingkong Tianxing Technology отметил: «Компания разработала полностью самостоятельную технологическую цепочку, включающую аэродинамику, системы управления, термозащиту и двигатели».

    Известно, что YKJ-1000 способна обнаруживать цели в полете, а также обходить системы ПВО и корабельные ударные группы противника. По данным компании, комплекс предназначен для нанесения быстрых и точных ударов вглубь территории врага по важным стратегическим объектам. Кроме этого, ракета может использоваться для ведения разведки благодаря внедрённым чувствительным сенсорам и передаче данных в реальном времени.

    В Lingkong Tianxing Technology сообщили, что предприятие уже получило все необходимые сертификаты для поставок своей продукции национальной военной промышленности. Одновременно инженеры компании работают над новой ракетой, оснащённой системой искусственного интеллекта и функцией роевого взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, анализ спутниковых снимков показал значительный рост промышленных площадей КНР, задействованных в производстве ракет за последние пять лет.

    В январе Китай провел финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух».

    Новая ракета создает серьезную угрозу для военной авиации США, в том числе для бомбардировщика-невидимки B-21.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    Генерала Кувшинова отпустили под домашний арест

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хамовнический суд Москвы смягчил меру пресечения арестованному ранее по делу о взяточничестве и хищении бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования для нужд военно-медицинской организации, экс-начальнику 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) МО РФ Константину Кувшинову, генерал-майора отпустили из СИЗО под домашний арест.

    Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и изменил генералу Кувшинову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, передает ТАСС.

    В суде отметили, что решение принято на основании ситуации с ходом расследования дела. Ранее Кувшинов занимал должность начальника ФГБУ «9-й ЛДЦ» Минобороны РФ, а также являлся заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. По делу проходят также его заместитель Ирина Кирсанова и еще три фигуранта, все они находятся под различными мерами пресечения.

    В рамках расследования установлено, что в 2022 году военному лечебно-диагностическому центру Минобороны был заключен контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-сервис» на поставку медицинского оборудования на сумму более 100 млн рублей. Следствие считает, что Кувшинов, а также сотрудники указанных фирм вступили в сговор и незаконно завысили стоимость поставленного оборудования. Таким образом, по данным следователей, было похищено свыше 57 млн рублей.

    Также по делу арестован предприниматель Владимир Богданов, у которого во время обыска обнаружено незарегистрированное оружие. Он утверждает, что хранил его законно. В правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования могут появиться новые фигуранты и эпизоды преступлений коррупционной направленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Константину Кувшинову в мошенничестве в особо крупном размере.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 08:59 • Новости дня
    Эксперимент по обучению робота журналистике запустили в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперимент по обучению робота журналистике запустят в рамках проекта «Ник: робот-первооткрыватель» в Москве, сообщается на сайте мэра и правительство столицы.

    Эксперимент по обучению робота журналистике стартует в Москве на базе проекта «Ник: робот-первооткрыватель», отмечается на сайте мэрии. Проект организован редакцией «Молодежь Москвы», российским разработчиком решений на основе нейросетей и робототехники, а также одной из радиостанций.

    Указывается, что робот Ник получит возможность общаться с жителями города, анализировать происходящее вокруг и снимать видеоотчеты прямо на улицах столицы. В основу обучения положены современные решения в области искусственного интеллекта.

    В сообщении уточняется, что Ник оборудован системами распознавания речи, компьютерного зрения и синтеза голоса. Робот будет посещать городские сервисы Москвы, тестировать каршеринг, ездить на метро и делиться своими впечатлениями в формате видеорепортажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский антропоморфный робот Aidol был представлен президенту России Владимиру Путину.

    Ранее робот Aidol рухнул во время своей первой презентации. Разработчики пообещали усовершенствовать робота после инцидента на показе.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    Axios сообщил о поставке США Саудовской Аравии устаревших F-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Саудовская Аравия не получит наиболее передовую версию истребителя F-35, аналогичную имеющейся у еврейского государства. Вместо этого королевство получит более базовую модификацию самолета, сообщил портал Axios со ссылкой на дипломатические источники.

    США не будут поставлять Саудовской Аравии самые современные версии истребителей F-35, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

    По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио лично заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Эр-Рияд получит только базовую модификацию этих самолетов, а наиболее передовые версии останутся исключительно в распоряжении Израиля.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что Саудовская Аравия получит самые передовые американские истребители пятого поколения для укрепления собственной безопасности. Такое заявление вызвало обеспокоенность Израиля, остающегося единственной страной региона, располагающей F-35.

    По информации Axios, Рубио также пообещал провести дополнительные консультации с Израилем, чтобы удостовериться, что соглашение с Саудовской Аравией не навредит качественному военному превосходству Армии обороны Израиля на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саудовский кронпринц пообещал США инвестиции на сумму 1 трлн долларов. Дональд Трамп начал переговоры с принцем Саудовской Аравии в Вашингтоне.

    Трамп ранее заявил о согласии продать Саудовской Аравии истребители F-35.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    В России создали РЭБ-модуль для дронов против помех

    Модуль РЭБ для полета дронов в условиях помех разработали в России

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты создали модуль радиоэлектронной борьбы для беспилотников, способный обеспечивать полет аппарата на расстояние до семи километров при сильных помехах.

    Модуль радиоэлектронной борьбы для беспилотников, позволяющий осуществлять полеты в условиях сильных помех, разработан в России, передает ТАСС.

    Новинка интегрирована непосредственно в дрон, благодаря чему аппарат способен преодолевать расстояния до семи километров даже при воздействии средств радиоэлектронного подавления со стороны противника.

    Разработку поддержал «Кулибин-клуб» при движении «Народный фронт». Представитель компании рассказал: «У дрона внутри встроено собственное средство РЭБ, которое может обеспечить полет дальностью до семи километров в условиях жестких помех. Мы провели первые успешные испытания».

    Сейчас завершён первый этап испытаний, а разработчики готовят серию тестовых устройств для дальнейших проверок и передачи на линию боевого соприкосновения, а также другим производителям дронов. Это позволит усилить эффективность применения беспилотников в зоне СВО и повысить их выживаемость при противодействии современным системам РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры в Нижегородской области продемонстрировали новый беспилотник «Дуга» с возможностью вертикального взлета и нанесения ударов.

    Московские инженеры разработали дрон-перехватчик с вертикальным взлетом для нейтрализации самолетных беспилотников и повышения эффективности ПВО.

    А беспилотники «Гортензия» теперь могут одномоментно сбрасывать 14 гранатометных выстрелов, что обеспечивает эффект локальной «ковровой бомбардировки».

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 13:01 • Новости дня
    В Мосгордуме решили увеличить цену патента для таксистов более чем в два раза
    В Мосгордуме решили увеличить цену патента для таксистов более чем в два раза
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Патент для таксистов, работающих в российской столице, подорожает больше, чем вдвое, за такие изменения в законе проголосовали депутаты Московской городской думы.

    Стоимость патента для таксистов в Москве увеличится до 9 тыс. рублей в месяц, это почти в 2,6 раза больше текущей суммы в 3,4 тыс. рублей, передает ТАСС.

    По словам замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Дарьи Мурченко, действующая цена на патент существенно ниже реальных доходов в этой отрасли.

    Она пояснила, что повышение стоимости патента должно выровнять налоговую нагрузку между таксистами на патенте и самозанятыми водителями. По словам чиновницы, 75% столичных таксистов работают по схеме самозанятых.

    Документ также предусматривает отмену патента для легкового такси, использующего наемных работников. Мурченко отметила, что такие варианты были не востребованы на рынке.

    Ранее в России призвали с помощью дорожных камер осматривать наличие не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт автомобилей.

    Премьер Михаил Мишустин отмечал, что в следующем году в российской столице планируется запустить первое беспилотное такси.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    Умер создатель пусковых комплексов «Искандер» и «Тополь» Валериан Соболев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создатель пусковых установок «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер в возрасте 87 лет, сообщил телеканал «Звезда».

    Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев скончался на 88-м году жизни, передает ТАСС. Сообщение о его смерти опубликовал телеканал «Звезда». «Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер в возрасте 87 лет», – сообщил телеканал.

    Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде. За свою карьеру на заводе «Баррикады» он прошел путь от инженера до главного конструктора предприятия.

    Комментарии (0)
