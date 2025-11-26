Московский юрист получил 22 года за хищения имущества Минобороны

Юрист Карамзин получил 22 года колонии и штраф 4,4 млн за хищения имущества Минобороны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Хамовнический суд Москвы вынес приговор юристу Кантемиру Карамзину и другим участникам организованной группы по делу о хищении имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает

РИА «Новости». Карамзин получил по совокупности приговоров 22 года колонии строгого режима и штраф 4,4 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 13 до 20 лет лишения свободы.

По данным суда, Карамзин создал преступное сообщество примерно 20 лет назад, в которое вошли и другие участники дела. В составе этой группы они вывели из собственности ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) 55 объектов недвижимости, часть из которых находилась в центре столицы, в Балашихе и Люберцах: это была баня, столовая, библиотека и ряд других помещений.

Как писали в СМИ, Карамзин и его сообщники оформляли договоры о внесении недвижимости ВСУМ в уставный капитал дочерних компаний. По итогам этого преступления ущерб для Минобороны составил 283,5 млн рублей.

В рамках второго эпизода дела преступная группа похитила активы и доли в компаниях, владеющих зданиями в центре Москвы, в Рязани, а также квартирами в Сочи. Ущерб по данному эпизоду превысил 745 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Хамовнический суд Москвы смягчил меру пресечения Константину Кувшинову, обвиняемому во взяточничестве и хищении средств, выделенных на закупку медоборудования для нужд военно-медицинской организации.

Ранее суды арестовали имущество обвиняемых по делу о хищениях при строительстве для Минобороны по 14 госконтрактам на сумму девять млрд рублей.

Сотрудники ФСБ пресекли хищение более 40 млн рублей при восстановлении леса в лесничестве Минобороны в Ленинградской области.

