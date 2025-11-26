ФСБ раскрыла хищения при посадке деревьев в лесничестве Минобороны

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене пеней и штрафов по кредитам для женщин в декрете

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Ura.ru, новая инициатива ЛДПР предлагает ввести мораторий на начисление штрафов и пеней за просрочку кредитных выплат для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Законопроект уже внесен в Государственную думу. Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на расширенном заседании партии.

По словам Слуцкого, изменения должны помочь избежать попадания семей в финансовую зависимость в период снижения доходов при уходе за ребенком. Инициатива коснется как матерей, родивших первого ребенка, так и многодетных.

Банки, согласно предложению, не смогут начислять дополнительные штрафы или пени по кредитам в период всего декретного отпуска. ЛДПР также продолжает работу над инициативами по снижению кредитного бремени для семей, ранее партия предлагала дифференцированную ставку по семейной ипотеке: 6% за первого ребенка, 3% – за второго, 0% – за третьего и последующих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские парламентарии разработали инициативу об отмене штрафов и пеней по банковским кредитам для граждан в декретном отпуске.

В России с первого января 2026 года декретный отпуск, вероятно, будет приравнен к трудовому стажу.