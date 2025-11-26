Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
ФСБ раскрыла хищения при посадке деревьев в лесничестве Минобороны
В ходе работ по восстановлению леса в лесничестве Минобороны в Ленобласти украли более 40 млн рублей, деятельность злоумышленников пресекли сотрудники ФСБ, сообщили в региональном управлении спецслужбы.
Глава коммерческой структуры и должностное лицо Морозовского лесничества Минобороны украли часть средств, выделенных на лесовосстановление в этом лесничестве, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Кражи проводились с помощью подделки исполнительской документации. Ущерб оценивается в более чем 40 млн рублей.
В региональном управлении СК пояснили, что ущерб может достигать 1 млрд рублей. Там добавили, что задержаны руководитель лесничества и гендиректор фирмы.
Ранее суды арестовали все имущество обвиняемых по резонансному делу о крупных хищениях при строительстве для Минобороны по 14 госконтрактам, включая квартиры и банковские счета. Арестованное имущество оценивается в 9 млрд рублей.