Госдеп опроверг разногласия между Рубио и Уиткоффом в вопросах дипломатии

Госдеп США: Между Рубио и Уиткоффом нет разногласий в вопросах дипломатии

Tекст: Валерия Городецкая

Как отмечает телеканал NBC со ссылкой на источники, в конце ноября Уиткофф прибыл на переговоры в Женеву раньше Рубио, не уведомив об этом Госдепартамент, передает РИА «Новости». Это вызвало недоумение у некоторых сотрудников ведомства, которые посчитали, что спецпосланник хотел обсудить ряд вопросов с украинской стороной отдельно. Однако, по информации NBC, подобных встреч у Уиткоффа не состоялось.

Между тем официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подчеркнул, что «между ними нет и никогда не было разногласий». По его словам, у Рубио и Уиткоффа «близкие рабочие отношения, они друзья».

В Госдепартаменте уверяют, что оба чиновника полностью согласованы в реализации политики президента Дональда Трампа, «направленной на завершение войны и достижение мира».

Ранее США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине.