Лещенко объяснил сообщения об увольнении из офиса Зеленского

Tекст: Дарья Григоренко

В прямом эфире телемарафона он подчеркнул: «Когда меняется руководство, то есть ушел глава офиса, ушли его советники. Сейчас нет главы офиса. Я и Михаил Подоляк переназначены на должность советников офиса президента», передает РИА «Новости».

Лещенко отметил, что в настоящий момент работа офиса продолжается в привычном режиме, значительных перемен в организации не произошло. По его словам, структура функционирует так же, как и в последние недели.

Ранее сообщалось, что после ухода Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского все его помощники и советники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

Напомним, экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак удержал не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины после увольнения.