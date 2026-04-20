Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.
При ударе ВСУ в Курской области погиб человек
В результате налета украинского БПЛА на территорию агрофирмы в Хомутовском районе Курской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Вооруженные силы Украины атаковали территорию местного сельскохозяйственного предприятия с помощью беспилотника, указал Хинштейн в Max.
«По предварительной информации, ранены три человека. Еще один, к глубочайшему сожалению, погиб – приношу соболезнования родным», – написал глава региона.
В марте при ударе ВСУ по агропредприятию в Хомутовском районе пострадали 14 человек. В середине февраля украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Калиновка этого же района.