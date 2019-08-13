В Крыму случайно обнаружили предка всех китов

При проведении раскопок античного некрополя Кыз-Аул на востоке Крыма археологи нашли останки древнейшего кита, который является предком всех ныне живущих на планете китов.

На территории полуострова 10 млн лет назад находилось Сарматском море. Костяки кита были найдены при раскопке так называемого материкового слоя, отметил директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков в интервью «Интерфаксу».

Археологи не могли самостоятельно установить, чьи останки они обнаружили. Прибывшие к месту находки палеонтологи установили, что это кит, который является прародителем голубого кита, серого кита, гренландского кита. Доисторическое животное питалось водорослями и ракообразными на мелководье.

В июне при строительстве трассы «Таврида» в Крыму были обнаружены останки древней гигантской птицы.