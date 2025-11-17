  • Новость часаВ Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне
    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    17 ноября 2025, 18:45 • Справки

    Личный кабинет налогоплательщика в 2025 году: новые функции и упрощенный порядок взаимодействия с ФНС

    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Федеральная налоговая служба продолжает расширять возможности онлайн-сервиса для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. С ноября 2025 года изменился порядок приема обращений, а число пользователей платформы уже превысило 63 миллиона человек.

    Новые правила с 1 ноября 2025 года

    С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба полностью изменила порядок приема обращений от налогоплательщиков. ФНС прекратила принимать документы через операторов электронного документооборота – подавать обращения можно только через портал Госуслуги или личный кабинет на официальном сайте налоговой службы.

    Переход к новой системе проходит поэтапно. С 1 июля 2025 года максимальный размер загружаемых файлов сокращён до 1 МБ вместо прежних 5 МБ. С 1 октября прекратилась поддержка специализированных приложений. Полное прекращение приема обращений через операторов ЭДО запланировано на 1 ноября текущего года.

    Также с ноября 2025 года через личный кабинет налоговой службы и портал Госуслуг гражданам будут направляться решения о внесудебном взыскании задолженности. Это нововведение упростит процедуру информирования налогоплательщиков о необходимости погашения долгов перед бюджетом.

    Расширение функционала личного кабинета

    В апреле 2025 года ФНС России расширила функционал личных кабинетов физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Появилась новая возможность – при подаче жалобы на решение налогового органа по результатам проверки выбирать реквизиты банковской гарантии напрямую из сводного реестра.

    Это нововведение существенно ускоряет процесс заполнения заявления и полностью исключает ошибки, связанные с ручным вводом реквизитов. Функция доступна как в веб-версии личных кабинетов, так и в мобильном приложении «Налоги ФЛ» на платформах iOS и Android.

    С февраля 2025 года в личном кабинете появилась возможность отчитываться о получении цифровой валюты при майнинге. Новый функционал доступен при входе с помощью квалифицированной электронной подписи. Для этого необходимо заполнить специальную форму не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем получения цифровой валюты.

    Основные возможности сервиса

    Личный кабинет налогоплательщика остаётся самым популярным среди более чем 70 интернет-сервисов ФНС России. По данным за 2024 год, в сервисе зарегистрировались 63 миллиона налогоплательщиков. За 11 месяцев 2024 года новыми пользователями стали 5,3 миллиона физических лиц.

    Через платформу граждане могут заполнять и подавать налоговые декларации по форме 3-НДФЛ, отслеживать статус камеральной проверки, оформлять налоговые вычеты и льготы. В 2024 году налогоплательщики направили более 13,8 миллионов деклараций, оценив удобство их заполнения на 4,8 балла из 5 возможных.

    Сервис предоставляет полную информацию о налоговых начислениях, состоянии единого налогового счета, переплатах и задолженностях. Пользователи могут оплачивать налоги прямо с банковской карты, запрашивать справки о состоянии расчётов с бюджетом, получать выписки из ЕГРН и свидетельства о постановке на учёт.

    В личном кабинете доступна функция «Семейный доступ», позволяющая родителям оплачивать имущественные налоги за несовершеннолетних детей. Для детей до 14 лет доступ к кабинету могут получить законные представители – родители, усыновители или опекуны.

    Способы получения доступа

    Зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика можно тремя способами. Самый простой и быстрый – через учётную запись портала Госуслуги. Пользователи, имеющие подтверждённую учётную запись ЕСИА, могут авторизоваться без посещения налоговой инспекции.

    Второй способ – личное обращение в любую налоговую инспекцию или МФЦ независимо от места регистрации. Специалист выдаст регистрационную карту с логином и паролем. При себе необходимо иметь паспорт.

    Третий вариант – авторизация с помощью квалифицированной электронной подписи. В 2025 году такую подпись можно бесплатно получить в налоговой инспекции, имея при себе паспорт и пустой сертифицированный токен.

    В личном кабинете предусмотрена возможность самостоятельного восстановления пароля через электронную почту. Для этого в разделе «Профиль» нужно предварительно дать согласие на восстановление пароля и указать контрольное слово. При необходимости на электронную почту придёт ссылка для сброса пароля – ей можно воспользоваться в течение 12 часов.

    Интеграция с порталом Госуслуги

    С февраля 2025 года на получение налоговых уведомлений через портал Госуслуги дали согласие 9,3 миллиона. Через единый портал государственных услуг по состоянию на май 2025 года сумма платежей превысила 85 млрд рублей.

    Зарегистрированные в ЕСИА физические лица могут получать уведомления для уплаты налогов на имущество и НДФЛ через личный кабинет на Госуслугах. Воспользоваться этим сервисом можно в любое время, независимо от доступа к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС.

    При необходимости прекращения получения документов через портал Госуслуги гражданин может подать соответствующее уведомление. В таком случае налоговое уведомление будет направляться по почте заказным письмом или через личный кабинет налогоплательщика.

    Работа с единым налоговым счётом

    С 2024 года все налогоплательщики перешли на работу с единым налоговым счётом и единым налоговым платежом. В личном кабинете можно отслеживать сальдо ЕНС, совокупную обязанность, фактические и предстоящие платежи по налогам.

    В разделе «Единый налоговый счет» приводится информация о зачисленных и списанных налоговых суммах, перечень налоговых обязательств, перечень предстоящих платежей и полная история операций. Также доступна расшифровка задолженности при отрицательном сальдо и список процедур взыскания при их наличии.

    Личный кабинет позволяет оформлять заявления о распоряжении или возврате положительного сальдо, запрашивать справки о состоянии ЕНС и об исполнении обязанностей. Налоговые инспекторы проводят зачет или возврат в течение рабочего дня, следующего за днём поступления заявления.

    Официальный комментарий

    Как сообщила ФНС России в апреле 2025 года, нововведение по выбору реквизитов банковской гарантии из сводного реестра позволяет ускорить процесс заполнения заявления и исключает ошибки, связанные с ручным вводом реквизитов в экранных формах.

    Перспективы развития сервиса

    К концу 2025 года ФНС анонсировала подготовку к эксперименту по автоматическому расчету НДФЛ, но для большинства категорий налогоплательщиков он пока не внедрён повсеместно. Это означает, что в будущем большинству граждан не придётся самостоятельно подавать декларации – налоговая служба будет рассчитывать НДФЛ автоматически на основе данных от работодателей и других источников.

    Цифровизация налогового администрирования продолжает набирать обороты. Личный кабинет налогоплательщика становится единым окном для решения всех вопросов с налоговыми органами, что существенно экономит время граждан и повышает прозрачность взаимодействия с государством. ФНС России продолжает совершенствовать сервис, добавляя новые функции и упрощая существующие процедуры.

