В НЦ «Россия» названы достижения регионов в сфере цифровой трансформации

Tекст: Елизавета Шишкова

На пленарной сессии форума «Цифровые решения – 2025», прошедшей в Национальном центре «Россия», были представлены ключевые кейсы цифровизации в Московской, Калужской, Тюменской, Новосибирской и Челябинской областях, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Министр цифрового развития Максут Шадаев подчеркнул, что регионы являются локомотивами прогресса и значительная часть государственных услуг приходится на уровень субъектов. Он призвал собравшихся обсудить результаты цифровой трансформации за 2024–2025 годы.

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский отметил успехи региона в цифровизации здравоохранения. По его словам, изменилось отношение к неизбежности постоянных изменений, закреплены ответственные за цифровую трансформацию в ведомствах, а также внедрены системы поддержки врачебных решений и искусственный интеллект для анализа медицинских снимков. Также, благодаря платформе обратной связи, был перестроен рабочий процесс, что позволило занять лидирующие позиции по использованию этого инструмента.

Министр государственного управления Московской области Надежда Куртяник назвала три ключевых проекта региона: переход центров занятости на цифровой формат с высвобождением зданий, перевод поддержки инвесторов в проактивный режим и создание платформы цифрового согласования инфраструктурных объектов, что позволило сократить сроки одобрения документов до одного дня.

В Тюменской области, по словам замгубернатора Станислава Логинова, цифровые проекты обеспечили равный доступ к сервисам для жителей всех населенных пунктов, особенно в вопросах медицины и телемедицины. В регионе эффективно используют ИИ, а внедрение цифровых инструментов позволило проактивно предупреждать граждан о паводках и автоматизировать выплаты компенсаций пострадавшим.

В Челябинской области внедрение платформы обратной связи позволило оперативно реагировать на жалобы граждан, а за последние три года подключено 148 отдаленных населенных пунктов к современной связи. Кроме того, цифровизация затронула экологический контроль, включив фотофиксацию уборки мусора и мониторинг качества воздуха с помощью онлайн-сервисов.

В Новосибирской области развивают ИТ-отрасль, охватывая 98% отдаленных населенных пунктов интернетом. В сфере здравоохранения внедряют электронные медицинские карты и ИИ для медицинской диагностики, а также развивают проекты электронных договоров между родителями и детсадами. В планах создание лаборатории искусственного интеллекта на базе технопарка к 2026 году.