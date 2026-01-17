В Киеве объявили воздушную тревогу

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения. Жителей города предупредили об угрозе с помощью сирен.

Воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. В этих регионах также включены сирены, предупреждающие о возможной опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине повреждено оборудование одной из тепловых электростанций.

В Киеве отключили воду и теплоснабжение.

В столице также прекратили работу две теплоэлектроцентрали.