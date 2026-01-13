На Украине повреждено оборудование одной из ТЭС

ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях оборудования одной из ТЭС на Украине

Tекст: Вера Басилая

По данным ДТЭК, оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине получило серьезные повреждения, передает ТАСС.

Однако не уточняется, на какой именно станции произошел инцидент и в каком регионе страны она расположена.

По данным на начало ноября 2025 года, мощность украинской энергосистемы могла снизиться до 13,13 ГВт по сравнению с докризисными показателями в 56 ГВт. Это заметно меньше необходимого для покрытия потребностей зимой объема. В последние месяцы власти в Киеве неоднократно сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры.

На фоне дефицита электричества в большинстве регионов Украины ежедневно вводятся многочасовые отключения света. Глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко отмечал, что подобная ситуация может сохраняться всю зиму.

Между тем в Чернигове, расположенном на севере Украины, прогремел взрыв.

На текущий момент в Черниговской области, а также в Киеве, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях работают сирены воздушной тревоги.

Ранее в Киеве произошли несколько взрывов.

Супермаркеты крупнейших торговых сетей начали массово закрываться в Киеве после перебоев с электроснабжением.

Власти на Украине ввели массовые аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах, включая Киев.

Восстановить работу двух киевских ТЭЦ после серии взрывов на прошлой неделе не удалось. В Киеве полностью приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.