На Украине повреждено оборудование одной из ТЭС

Энергетический холдинг «ДТЭК» сообщил о серьезном повреждении оборудования одной из теплоэлектростанций на Украине.
По данным ДТЭК, оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине получило серьезные повреждения, передает ТАСС.
Однако не уточняется, на какой именно станции произошел инцидент и в каком регионе страны она расположена.
По данным на начало ноября 2025 года, мощность украинской энергосистемы могла снизиться до 13,13 ГВт по сравнению с докризисными показателями в 56 ГВт. Это заметно меньше необходимого для покрытия потребностей зимой объема. В последние месяцы власти в Киеве неоднократно сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры.
На фоне дефицита электричества в большинстве регионов Украины ежедневно вводятся многочасовые отключения света. Глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко отмечал, что подобная ситуация может сохраняться всю зиму.
Между тем в Чернигове, расположенном на севере Украины, прогремел взрыв.
На текущий момент в Черниговской области, а также в Киеве, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях работают сирены воздушной тревоги.
Ранее в Киеве произошли несколько взрывов.
Супермаркеты крупнейших торговых сетей начали массово закрываться в Киеве после перебоев с электроснабжением.
Власти на Украине ввели массовые аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах, включая Киев.
Восстановить работу двух киевских ТЭЦ после серии взрывов на прошлой неделе не удалось. В Киеве полностью приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.