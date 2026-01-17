Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.34 комментария
Посольство России высмеяло попытку немецких коллег поддержать Украину словом
Трудности перевода при попытке составить бравурный лозунг в поддержку Украины в исполнении немецких дипломатов, разместивших пост в соцсети, вызвал у российских коллег в Канаде всплеск креатива, юмора и иронии.
Посольство ФРГ 16 января разместило в соцсети X пост-ответ на благодарность украинской стороны за денежную помощь.
«Germany is standing by Ukraine», – говорится в сообщении немецких дипломатов на английском языке.
Эту фразу заметили российские дипломаты из дипмиссии в Канаде и добавили свой комментарий, обыграв, видимо, не совсем корректный выбор слова немецких друзей Украины. Оборот stand by используется для обозначения наблюдения со стороны, выражения нежелания вмешиваться и участвовать в каких-либо действиях, когда происходит что-то плохое.
«Очевидно, что поддерживать Украину со стороны сейчас гораздо безопаснее, чем находясь вместе с ней», – написали российские дипломаты.
Они добавили к посту фото смеющегося бурого медведя, на заднем фоне у которого встают серые столпы дыма, видны языки огня.
В английской версии пост выглядит как: «Obviously, standing BY the Ukraine is much safer now than standing WITH the Ukraine» – предлоги by и with со словом stand (стоять, оставаться) меняют смысл на противоположный, над чем и поиронизировали в российской дипмиссии в Канаде.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в 2025 году решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета. При этом, как писала Bild, Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины.
Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, почему деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.