Пленный сообщил о массовой мобилизации инвалидов на службу в ВСУ
Пленный военнослужащий ВСУ Николай Тимченко рассказал, что вместе с ним в армию на Украине забрали около 50 человек с инвалидностью, которых признали годными к службе.
Тимченко рассказал о массовой мобилизации инвалидов и тяжелых условиях службы, передает РИА «Новости».
По его словам, вместе с ним на службу были насильно отправлены около 50 человек с инвалидностью, которых сотрудники украинских военкоматов признали годными к службе. «Там было еще около 50 человек, инвалидов, калек, которых заставляли насильно идти. ТЦКшники что хотели, то и делали. Били по ребрам, по голове. Забрали у нас все документы и посадили в подвал», – заявил он.
Тимченко отметил, что новобранцев обучали рыть окопы, стрелять по мишеням, заставляли бегать, несмотря на их физические ограничения. Врачи, по словам пленного, утверждали, что у него нет проблем со здоровьем, и настойчиво советовали выполнять требования. Служебные условия были тяжелыми: «Жили мы в обычном домике. Сидели и ждали дальнейших указаний. Зарплату я ни одну не получил. Я не знаю даже, как это. Обещали платить, но не заплатили ни одной», – добавил Тимченко.
По пути к точке сбора их колонну задерживали удары российских дронов, из-за чего группа шла целую неделю. Тимченко вспомнил, что видел много тел погибших, и в этот момент осознал, что их направляют «на уничтожение». В Красноармейске, где сдавался в плен, по его словам, обстрелы не прекращались, нельзя было даже выглянуть из укрытия.
Во время окружения украинских позиций, подразделение Тимченко решило сдаться без сопротивления. Тимченко рассказал, что сдался с чистой совестью, чтобы не погибнуть, поскольку бойцы не ели около недели и пили дождевую воду. Все оружие, бронежилеты и экипировку они сдали, подняли руки и добровольно перешли в плен.
