Росфинмониторинг добавил Коха в список террористов и экстремистов
Адвокат Николай Полозов и бывший вице-премьер Альфред Кох (оба признаны иноагентами в РФ) пополнили официальный реестр террористов и экстремистов.
Адвокат Николай Полозов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает ТАСС. Он известен как защитник одной из участниц группы Pussy Riot.
В этот же перечень был включен бывший вице-премьер России Альфред Кох. «Кох Альфред Рейнгольдович, 28.02.1961 года рождения, г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан», - значится в перечне.
Также Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов публициста Игоря Эйдмана и журналиста Александра Морозова (признаны в России иноагентами).
В официальном сообщении ведомства указаны полные имена и даты рождения: «Эйдман Игорь Виленович, 25.09.1968, г. Горький <…> Морозов Александр Олегович, 01.01.1959, г. Москва».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг включил Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина* (оба внесены в перечень террориств и экстремистов, признаны иноагентами в РФ) в перечень террористов и экстремистов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом