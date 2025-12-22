ФСБ задержала главу маркетинга КАВКАЗ.РФ по делу о взятке

Эксперт спрогнозировал реакцию Китая на захват США танкера из Венесуэлы

Политолог Кашин: У Китая есть дипломатический и военный ответы на захват США танкера Centuries

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Это очень важный прецедент, который демонстрирует уязвимость морских поставок стратегических ресурсов в современных условиях. Судно – по разным источникам – принадлежит Греции или гонконгской компании. К тому же, следовало оно под флагом Панамы, который широко используется многими перевозчиками мира», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

«Ни один из указанных участников не включен в американские санкционные списки, а сами США не находятся в состоянии вооруженного конфликта с Панамой. Кроме того, нет никаких рестрикций, касающихся судоходства в этом районе. То есть, американская сторона перехватила танкер, по сути, без видимых оснований. Очевидно, США могут сделать то же самое с любым другим судном в любой части Мирового океана», – продолжил спикер.

«Китай не оставит произошедшее без реакции. Думаю, Пекин попытается уладить ситуацию с Вашингтоном в ходе неафишируемых дискуссий. Не факт, что китайская сторона незамедлительно пойдет на эскалацию, но ей будет необходимо обозначить некоторые красные линии для Белого дома. К тому же, Китай запустит переоценку подходов к защите своих интересов», – спрогнозировал политолог.

«Если же переговоры с США не принесут результата, китайской стороне придется создать весомое военно-морское присутствие в Карибском регионе. И у него есть такие возможности. Собственно, это ровно тот сценарий развития событий, в предвидении которого Китай реализовывал масштабную оборонную программу строительства флота», – напомнил он.

«Корабли Народно-освободительной армии Китая уже посещали Латинскую Америку и Карибский бассейн, осуществляли заходы в порты, проводили учения. У них уже есть установившаяся практика дальних океанских походов и специально построенный для таких сценариев флот больших универсальных кораблей снабжения с водоизмещением по 50 тыс. тонн и более», – отметил аналитик.

«Именно защита морских поставок стратегических ресурсов в первую очередь сподвигла Пекин на создание мощного военного флота, а не абстрактные экстерриториальные амбиции. Потому можно ожидать также отправки дополнительного китайского флота в Персидский залив и Индийский океан, откуда Китай по-прежнему получает большую часть импортной нефти», – уверен спикер.

«Кроме того, Китай зависим от импорта ряда других стратегически важных сырьевых товаров, таких как железная руда, сжиженный природный газ, некоторых видов продовольственной продукции, например, сои. Поэтому, он, судя по всему, готовится защищать все эти маршруты и суда военным способом. Происходящее ухудшит и без того напряженную ситуацию в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке», – резюмировал собеседник.

В субботу американские войска задержали у берегов Венесуэлы в международных водах танкер Centuries, перевозивший нефть для крупного нефтетрейдера из Китая. Это было сделано в рамках блокады нефтяных месторождений страны, сообщило министерство внутренней безопасности США.

Reuters со ссылкой на британскую компанию Vanguard, специализирующуюся на управлении морскими рисками, сообщило, что судно, следовавшее под панамским флагом, было перехвачено к востоку от Барбадоса в Карибском море. Танкер не входит в санкционный список США.

«Мы будем продолжать преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы вас найдем и остановим», – заявила Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США. Ведомство сообщило, что любое судно, перевозящее венесуэльскую нефть, может попасть под блокаду США. Сейчас идет работа над расширением списка судов, находящихся под санкциями.

Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что танкер перевозил нефть, находившуюся под санкциями. «Это было судно под ложным флагом, действовавшее в составе теневого флота Венесуэлы для контрабанды украденной нефти и финансирования наркотеррористического режима Мадуро», – сказала она.

Правительство Венесуэлы назвало инцидент «серьезным актом международного пиратства». Каракас «осуждает захват частного судна, перевозившего нефть, а также насильственное похищение его экипажа, совершенные военнослужащими США в международных водах», – говорится в заявлении. Каракас заявил, что о произошедшем будет сообщено Совету безопасности ООН, а также другим организациям и правительствам.

Белый дом усилил давление на Каракас, обвинив его в захвате нефти и заявив, что США потеряли свои инвестиции. «Они забрали все наши энергоносители. Мы хотим их вернуть», – сказал американский лидер Дональд Трамп. Он распорядился о «полной и всеобъемлющей» блокаде всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих и выходящих из Венесуэлы. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, к чему приведет эскалация между США и Венесуэлой.