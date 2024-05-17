Путин заявил о большом потенциале сотрудничества между Дальним Востоком и Китаем

Tекст: Ольга Никитина

«И мы, конечно же, видим большой потенциал для углубления связей между Дальним Востоком России и северо-востоком Китайской Народной Республики», – приводит его слова ТАСС.

По словам российского лидера, российские и китайские предприниматели на мероприятиях Экспо смогут выйти на совместные проекты, которые будут поддержаны правительствами обеих стран.

«В ходе многочисленных мероприятий Экспо <…> российские и китайские участники смогут ознакомиться с обширным экономическим потенциалом двух стран, найти новые возможности для коммерческого партнерства, привлечения инвестиций, обмена технологиями и выйти новые совместные проекты и договоренности, которые, уверен, будут всячески поддержаны правительствами», – выразил уверенность Путин.

Ранее Путин заявил также, что Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из КНР.

