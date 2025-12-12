В УФСИН опровергли слухи о привилегиях для осужденных в ИК во Владимире

Tекст: Алексей Дегтярёв

Все осужденные в учреждениях региона несут наказание на равных условиях, в полном соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства, заявили в УФСИН, передает ТАСС.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что блогер Елена Блиновская якобы переведена в привилегированный отряд ИК-1 Владимирской области.

В ведомстве подчеркнули, что такие сведения вводят в заблуждение общественность.

Напомним, Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Ранее начальника ИК-4 Петербурга Павла Михайлова отправили под домашний арест за многомесячное получение взяток от осужденных.