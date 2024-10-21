Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.0 комментариев
Росгвардеец уничтожил дрон «Баба-яга» в Курской области
Спецназ Росгвардии уничтожил опасный гексакоптер «Баба-яга» неонацистов
Спецназ Росгвардии в Курской области обезвредил гексакоптер «Баба-яга», который используется неонацистами для замедления российского наступления, уничтожив его прицельным выстрелом в ночное время.
Спецназ Росгвардии уничтожил гексакоптер «Баба-яга» в Курской области, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили, что снайпер, выполняющий боевую задачу в ночное время, обнаружил и уничтожил беспилотник прицельным выстрелом.
«В ходе выполнения боевой задачи в темное время суток снайпер Росгвардии обнаружил и прицельным выстрелом уничтожил гексакоптер «Баба-яга» – один из наиболее опасных беспилотников, состоящих на вооружении неонацистов», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что «Баба-яга» представляет собой тяжелый промышленный дрон, который был модифицирован ВСУ для выполнения боевых задач. Такие беспилотники предназначены для замедления продвижения российских войск, что делает их важной целью для спецназа.
Ранее бойцы группировки «Север» уничтожили в Харьковской области два дрона «Баба-Яга». Российский командир с позывным Сава уничтожил более полусотни дронов ВСУ, включая крупные БПЛА и корректировщик огня, за что был награжден медалью Суворова. Украинские военные начали использовать для сброса с дронов более мощные снаряды, заявил сбивший шесть дронов «Баба-яга» участник СВО и казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев.