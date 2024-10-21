Спецназ Росгвардии уничтожил опасный гексакоптер «Баба-яга» неонацистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спецназ Росгвардии уничтожил гексакоптер «Баба-яга» в Курской области, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили, что снайпер, выполняющий боевую задачу в ночное время, обнаружил и уничтожил беспилотник прицельным выстрелом.

«В ходе выполнения боевой задачи в темное время суток снайпер Росгвардии обнаружил и прицельным выстрелом уничтожил гексакоптер «Баба-яга» – один из наиболее опасных беспилотников, состоящих на вооружении неонацистов», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что «Баба-яга» представляет собой тяжелый промышленный дрон, который был модифицирован ВСУ для выполнения боевых задач. Такие беспилотники предназначены для замедления продвижения российских войск, что делает их важной целью для спецназа.

Ранее бойцы группировки «Север» уничтожили в Харьковской области два дрона «Баба-Яга». Российский командир с позывным Сава уничтожил более полусотни дронов ВСУ, включая крупные БПЛА и корректировщик огня, за что был награжден медалью Суворова. Украинские военные начали использовать для сброса с дронов более мощные снаряды, заявил сбивший шесть дронов «Баба-яга» участник СВО и казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев.