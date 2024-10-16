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Командир ВС России сбил более 50 дронов ВСУ
Командир зенитно-ракетного отделения поразил свыше 50 дронов ВСУ
Российский командир с позывным Сава уничтожил более полусотни дронов ВСУ, включая крупные БПЛА и корректировщик огня, за что был награжден медалью Суворова.
Командир зенитно-ракетного отделения с позывным Сава лично поразил более 50 дронов Вооруженных сил Украины, сообщил командир зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» с позывным Битник, пишет РИА «Новости».
«В том числе около восьми крупных БПЛА типа «Баба-яга», – уточнил Битник. Сава также осуществил два пуска по штурмовой авиации противника из переносного зенитно-ракетного комплекса ПЗРК.
Среди уничтоженных целей был беспилотник самолетного типа «Валькирия», который корректировал огонь вражеской артиллерии. За проявленное мужество и героизм в зоне специальной военной операции командир Сава был награжден медалью Суворова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины начали использовать против российских войск новые «дроны-драконы», которые оснащены раскаленным металлом для поражения целей.
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