  • Новость часаВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре, обеспечивавшей ВПК Украины
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

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    55 комментариев
    12 октября 2024, 12:50 • Новости дня

    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    The New York Times: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия внедрила в арсенал «дроны-драконы», обливающие позиции российских войск раскаленным металлом, пишет The New York Times.

    По данным американской газеты, украинские военные начали применять беспилотники, известные как «дроны-драконы», вооруженные раскаленной смесью алюминия и оксида железа, передает «Газета.Ru».

    Уточняется, что эти дроны при воспламенении создают самоподдерживающуюся реакцию, что делает их практически неугасимыми.

    По информации издания, такие беспилотники пролетают над российскими оборонительными позициями, осыпая их дождем раскаленного металла. Затем они сами обрушиваются на врага, создавая разрушительные последствия.

    Украинские солдаты дали этим беспилотникам название «дроны-драконы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ранее успешно уничтожила украинские беспилотники в акватории Азовского моря.

    11 октября 2024, 21:09 • Новости дня
    Медведев произнес слова о капитуляции Украины

    Медведев усомнился в плане Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Медведев произнес слова о капитуляции Украины
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в реалистичности планов бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он смоделировал возможный разговор Владимира Путина и Трампа на эту тему.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своей способности завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, всего за часы или дни, передает ТАСС.

    В своем сообщении он привел слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выразил мнение, что Трамп, связавшись с президентом России Владимиром Путиным, может заявить о необходимости завершения конфликта. «А что если Путин скажет: «Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», – задался вопросом Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы Михаил Шеремет назвал план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине благоразумным. ВЗГЛЯД также сообщал, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали этого плана, который предполагает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО. В другом сообщении ВЗГЛЯД передавал, что Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.

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    11 октября 2024, 19:17 • Новости дня
    Российские военные спасли из плена 56 жителей Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ, сообщили в областном правительстве.

    В Кореневском районе спасены 43 человека, из Суджанского эвакуированы семеро местных жителей, а из Большесолдатского – шестеро. Все спасенные находятся в безопасности и получают необходимую помощь, передает ТАСС со ссылкой на сообщение региональных властей.

    Напомним, в четверг руководитель Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже.

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    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    11 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Бербок заявила о невозможности переговоров Путина с Шольцем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не настроен на телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как пишет Reuters, Бербок сообщила, что «сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», передает РИА «Новости». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

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    11 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Суд Курска арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу заключены семеро украинских боевиков, их подозревают в серии преступлений, в том числе особо тяжких, решение принял Ленинский райсуд Курска.

    Меры пресечения были приняты на основании ходатайств Главного военного следственного управления Следственного комитета России, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

    В четверг глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже. До этого Россия на форуме ОБСЕ обещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    12 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    FP: Потеря Красноармейска приблизит экономику Украины к краху

    FP: Потеря контроля над Красноармейском угрожает экономике Украины крахом

    FP: Потеря Красноармейска приблизит экономику Украины к краху
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Утрата Красноармейска может стать катастрофической для украинской экономки из-за критической зависимости сталелитейной отрасли от местного угля.

    Американский журнал Foreign Policy сообщил, что потеря Украиной контроля над Красноармейском, известным как Покровск, может серьезно ударить по экономике страны.

    Город является ключевым источником угля для украинской сталелитейной промышленности, которая, несмотря на сокращение объемов производства до менее чем одной трети от довоенного уровня, остается значимой частью экономики.

    Станислав Зинченко, руководитель украинской консультационной фирмы GMK Center, отметил в статье, что «без сталелитейных заводов украинская экономика умрет». Он подчеркнул важность этого сектора для налоговых поступлений, которые помогают поддерживать бюджет в условиях экономической нестабильности.

    Генеральный штаб ВСУ ранее отмечал, что обстановка в районе Красноармейска остается напряженной, подчеркивая продолжающуюся нестабильность региона и возможные последствия утраты контроля над городом для Украины.

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    11 октября 2024, 23:19 • Новости дня
    Военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве

    Военкомы устроили облаву на зрителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Киева военкомы останавливают мужчин, собравшихся на концерт группы «Океан Эльзы», проверяют документы, часть задерживаюсь и силой увозят.

    Украинские СМИ сообщают, что в центре Киева военкомы совместно с полицейскими провели массовую облаву на слушателей концерта группы «Океан Эльзы». Мужчин останавливают для проверки документов, после чего многих из них насильно заталкивают в машины под крики очевидцев «позор полиции!» и увозят.

    По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, в облаве участвовало около ста военкомов и полицейских. «Ловят всех, сразу пакуют в бусы. Счет жертв идет на десятки, а то и больше сотни», – сообщил он. Парламентарий добавил, что рейды проводятся не только в центре города, но и в ресторанах и ночных клубах Киева.

    С февраля 2022 года на Украине действуют законы о всеобщей мобилизации, которые неоднократно продлевались. Власти усиливают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, что привело к принятию закона об ужесточении мобилизации, вступившего в силу 18 мая текущего года.

    В условиях ужесточения мобилизации многие жители украинских городов месяцами не выходят из квартир. Количество мест, где проводят подобные рейды, увеличилось: военкомы замечены возле торговых центров, метро, на вокзалах и просто на улицах.

    Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде за границу старшеклассников, которые опасаются, что наступление призывного возраста лишит их права на выезд.

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    11 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Стало известно о массовом выезде старшеклассников с Украины за границу

    Министр образования Украины обеспокоился массовым отъездом старшеклассников

    Стало известно о массовом выезде старшеклассников с Украины за границу
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде старшеклассников за границу, опасаясь, что призывной возраст лишит их права на выезд.

    Министр образования Украины Оксен Лисовой выразил обеспокоенность массовым выездом молодежи за границу, сообщает ТАСС. По его словам, особенно активно страну покидают ученики старших классов, что вызывает тревогу в контексте будущего Украины. Лисовой отметил, что многие из них, особенно мальчики, уезжают за границу, и правительство предпринимает различные меры, чтобы побудить их оставаться.

    Лисовой также подчеркнул, что качественное образование на Украине могло бы стать стимулом для оставления молодежи в стране, и выразил мнение, что западные университеты, куда поступают украинские студенты, не превосходят отечественные по уровню. Он добавил, что представление о западном образовании во многом является мифом.

    Издание «Страна», комментируя выступление министра, объясняет, что старшеклассники стремятся покинуть Украину, чтобы избежать статуса военнообязанных. С достижением 18-летнего возраста молодые люди становятся подлежащими призыву на военную службу, что лишает их права выезда из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приостановили бронь от мобилизации, что связано с увеличением темпов набора в армию. В частности, темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз, что вызывает обеспокоенность среди населения. Украинские законотворцы приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в вооруженные силы страны граждан от 18 до 25 лет.

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    11 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции «семимильными шагами»

    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции, о выходе на границы 1991 года речь не идет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес заявил, что украинская армия теряет позиции «семимильными шагами», сообщает РИА «Новости». По его словам, говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Верес подчеркнул, что вместо этого украинской армии приходится думать, как удержать текущие позиции.

    Верес отметил: «Я вообще не думаю, как выйти на границы 1991 года. Думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы все идем на границу 1991 года, только в обратную сторону... идем назад семимильными шагами».

    Он также добавил, что все разговоры о перспективах продвижения ВСУ на фронте сродни словам инвалида на костылях, который утверждает, что завтра побежит марафон. Это сравнение подчеркивает беспомощность текущей ситуации на фронте в глазах украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия освободила поселок Островское в ДНР. В результате боевых действий российские войска нанесли крупные потери вооруженным силам Украины по всем фронтам. Также ВС России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.

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    12 октября 2024, 07:26 • Новости дня
    Дудя привлекли к ответственности после интервью с Лебедевым

    Юрий Дудь получил административное дело за нарушение закона об иноагентах

    Дудя привлекли к ответственности после интервью с Лебедевым
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура возбудила административное дело на Юрия Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    Прокуратура привлекла к административной ответственности блогера Юрия Дудя, признанного в России иностранным агентом, за нарушение закона об иноагентах после выхода его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым на видеохостинге YouTube, сообщает ТАСС.

    «В ходе проверки установлено, что Дудь разместил видеоролик без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом», – заявили в правоохранительных органах.

    Административное дело было возбуждено через месяц после выхода интервью. Вменяемое Дудю правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, грозит штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. Напомним, 15 апреля 2022 года Минюст РФ признал Дудя иноагентом.

    Летом 2022 года московский суд оштрафовал его на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В августе 2023 года Таганский суд Москвы назначил Дудю штраф в 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, что он оспорил в Мосгорсуде.

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    11 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    На Украине поддержали запрет школьникам общаться на переменах на русском языке

    Министр образования Украины поддержал запрет русского языка на переменах в школах

    На Украине поддержали запрет школьникам общаться на переменах на русском языке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования русского языка на территории школ, сообщили местные СМИ. Если данный закон будет принят, то украинский язык станет обязательным для использования учениками и педагогами даже на переменах.

    Как пишет «Страна.ua», по словам министра, русский язык используется как «оружие и предпосылка для агрессии», что и стало основанием для его поддержки данного законопроекта, передает РИА «Новости».

    Лисовой также отметил, что министерство образования Украины уделяет внимание языкам коренных народов, однако это не касается русского языка. Напомним, что инициатива законопроекта принадлежит народному депутату Наталье Пипе, которая предложила полностью исключить русский язык из образовательных учреждений Украины, включая перемены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали широкое использование школьниками русского языка, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях, а в сентябре в Тернополе украинская полиция задержала двух мужчин за исполнение песен на русском языке и отправила их в военкомат, заподозрив в отсутствии отсрочки от призыва.

    3 октября на Украине внесен законопроект, предлагающий запретить использование русского языка во всех школах страны, при этом не ограничивающий использование любых других языков.

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    11 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    В Одессе пожилого музыканта сдали в полицию за исполнение русских песен

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе прохожие вызвали полицию из-за пожилого уличного музыканта, исполнявшего песни на русском языке, сообщили местные СМИ.

    Как пишет «Страна», инцидент произошел на Дерибасовской улице, популярной среди туристов и местных жителей. На место происшествия прибыли полицейские, которые провели с музыкантом профилактическую беседу. О дальнейшей судьбе исполнителя издание не сообщает, отмечая лишь факт вмешательства правоохранительных органов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали широкое использование школьниками русского языка, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях, а в сентябре в Тернополе украинская полиция задержала двух мужчин за исполнение песен на русском языке и отправила их в военкомат, заподозрив в отсутствии отсрочки от призыва.

    3 октября на Украине внесен законопроект, предлагающий запретить использование русского языка во всех школах страны, при этом не ограничивающий использование любых других языков.

    Коментарии (18)
    11 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Российская армия освободила Островское в ДНР
    Российская армия освободила Островское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние семь дней освободили населенные пункты Гродовку и Желанное Второе в ДНР, в последние сутки освобождено Островское в республике, сообщило Минобороны.

    Российская армия освободила от украинских вооруженных сил населенные пункты Островское, Гродовка и Желанное Второе в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе операций российских войск были нанесены потери живой силе и технике множества украинских бригад, в том числе механизированной, мотопехотной, пехотной, штурмовой и аэромобильной.

    Только на направлении Южной группировки войск за неделю были отражены 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. В результате этого противник потерял до 4790 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая бронемашины, автомобили и артиллерийские орудия. Уничтожены также пять станций РЭБ и десять полевых складов с боеприпасами.

    Группировка «Центр» освободила Гродовку и отразила 58 контратак. Потери украинских формирований составили до 3370 военнослужащих. Российские войска уничтожили четыре танка, в том числе западного производства, и 11 других бронемашин. Также уничтожено 27 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

    Ранее российские военные сообщали, что подразделение ВСУ, прибывшее на ротацию в населенный пункт Желанное в ДНР, перепутало российских штурмовиков со своими и погибло.

    Коментарии (4)
    12 октября 2024, 10:46 • Новости дня
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начали обсуждение сценария завершения конфликта с Россией, предполагающего отказ от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет Der Spiegel.

    По данным немецкого издания, в Киеве начались обсуждения возможного завершения конфликта с Россией посредством отказа Украины от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, передает РИА «Новости».

    Как отметил высокопоставленный киевский чиновник, без определенных уступок победа будет невозможна.

    Чиновник также выразил сомнения в продолжении активной поддержки Украины со стороны США, независимо от результатов предстоящих выборов президента этой страны.

    Он подчеркнул, что негативное влияние на ситуацию оказывают настроения как среди военных, так и гражданского населения.

    «Прогноз плохой. Моральный дух части войск беспокоит. Люди на самом деле больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», – предупредил он.

    Накануне офис президента Украины отверг слухи о возможных территориальных уступках России ради членства в НАТО, назвав их «абсолютным бредом».

    Между тем в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, писала Financial Times.

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    12 октября 2024, 01:25 • Новости дня
    В Ингушетии возбуждено дело после нападения на полицейских

    В Ингушетии трое родственников погибли в результате нападения на авто ЦПЭ МВД

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ингушетии возбуждено уголовное дело после нападения на автомобиль заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД, в результате которого погибли трое человек.

    Следственный комитет России по Ингушетии возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота оружия, сообщает ТАСС.

    Нападение произошло вечером 11 октября рядом с трассой «Кавказ». Погибли трое человек, включая полицейского, сопровождавшего заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму Адама Хамхоева.

    В результате вооруженного нападения на автомобиль, трое мужчин, находившихся внутри, получили смертельные ранения.

    Как уточнили в МВД по Ингушетии, погибшие были родственниками, включая сотрудника патрульно-постовой службы из Назрани, который в момент происшествия находился вне службы.

    На место инцидента прибыл прокурор региона Андрей Васильченко, который взял расследование под личный контроль.

    В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Полиция разыскивает нападавших, которые скрылись в сторону Северной Осетии. Их автомобиль был найден сожженным в поселении Майское.

    Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла серию террористических актов и диверсий в Ингушетии, задержав восемь человек, у которых были изъяты оружие, взрывчатые вещества и инструкции по их использованию; предотвращено нападение на сотрудников правоохранительных органов.

    Коментарии (2)
    12 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре, обеспечивавшей ВПК Украины
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре, обеспечивавшей ВПК Украины
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные Силы России в последние сутки нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского военно-промышленного комплекса, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны России сбили 11 снарядов HIMARS, и 125 дронов самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета и 33 тыс. 544 беспилотных аппарата. Также поражены 582 ЗРК, 18 611 танков и бронированных машин, 1470 РСЗО, 16 тыс. 48 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Напомним, с 5 по 11 октября ВС России нанесли 38 высокоточных ударов по украинским военным объектам.

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    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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