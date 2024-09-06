Боец СВО: ВСУ начали прикручивать к дронам более мощные снаряды

Tекст: Алексей Дегтярев

«Баба-яга» представляет собой мощный беспилотник с шестью винтами, способный нести серьезные заряды, начиная от минометных снарядов, заканчивая противотанковыми минами, рассказал Деев «Ленте.ру».

Такие дроны не засечь без прибора ночного видения, они летают только в ночное время. Для их уничтожения бойцы поражают блок аккумулятора.

«Мы попадали в аккумуляторы. А так сколько попадали, например, в винт, но у «Бабы-яги» их шесть, поэтому она все равно летит», – пояснил собеседник.

Военнослужащий пояснил, что из шести сбитых им дронов лично он обнаружил только четыре, два других нашли его сослуживцы.

По времени от момента обнаружения до уничтожения проходят лишь минуты, при этом ВСУ применяют как аппараты собственного производства, так и западные, и последних больше.

Деев отметил, что для борьбы с беспилотниками также применяются антидроновые ружья.

Ранее Деев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что дробовик бессилен против «Бабы-Яги», для поражения такого дрона необходим автомат.