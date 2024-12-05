МИД Ирана обвинил генсека НАТО в провокации войны

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в подстрекательстве к разжиганию войны, сообщает ТАСС. В своей критике Багаи ответил на высказывания Рютте о возможных рисках для Европы и США со стороны Ирана, Китая и КНДР, если украинский конфликт завершится на условиях России.

Багаи заявил, что заявления Рютте выглядят как попытка определять повестку будущей администрации США, утверждая, что генеральный секретарь нашел общий язык с избранным президентом Дональдом Трампом. Багаи подчеркнул, что «предложение генерального секретаря – не что иное, как подстрекательство к разжиганию войны путем поляризации мировой политики».

Ранее Рютте в интервью Financial Times выразил обеспокоенность тем, что план Трампа по урегулированию на Украине может привести к усилению влияния Китая, Ирана и КНДР, если он окажется выгодным для России. Он сообщил, что обсудил эту ситуацию с Трампом во время встречи во Флориде.

Россия также выдвинула свои условия для урегулирования конфликта, среди которых вывод украинских войск из Донбасса, отказ от вступления в НАТО и отмена санкций против России.

Напомним, Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, акцентируя внимание на необходимости усиления позиций Киева на поле боя, чтобы обеспечить более выгодные условия для переговоров.