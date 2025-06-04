Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области
Шойгу и Ким Чен Ын рассмотрели шаги по восстановлению Курской области
В ходе переговоров в Пхеньяне затрагивалась тема восстановления региона и увековечения памяти корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области.
Восстановление Курской области и вопросы, связанные с этим процессом, стали темой переговоров между Ким Чен Ыном и Сергеем Шойгу в Пхеньяне, передает ТАСС.
В российском Совбезе подчеркнули, что обсуждались конкретные шаги по увековечиванию памяти военнослужащих Корейской народной армии, внесших значительный вклад в освобождение Курской области от украинской оккупации.
«В контексте значительного вклада военнослужащих Корейской народной армии в освобождение Курской области от украинской оккупации были рассмотрены конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов», – заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
Также на встрече обсуждались перспективы восстановления Курской области и возможные совместные проекты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, где обсуждались региональные вопросы.
Шойгу прибыл в КНДР для переговоров о стратегическом партнерстве между странами.
Внешнеполитическое ведомство КНДР назвало доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций политической провокацией.