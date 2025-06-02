МИД КНДР раскритиковал доклад западных наблюдателей о дружбе Москвы и Пхеньяна

В КНДР доклад западников о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна назвали «покушением на суверенитет»

Tекст: Ирма Каплан

«Враждебные действия <...> являются грубым нарушением принципов международного права, основой которых являются суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела», – приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление главы отдела по внешней политике КНДР.

В нем указывается на то, что никто не наделял Группу полномочиями оценивать и судить взаимоотношения других стран.

«Группа наблюдателей, созданная 11 странами, враждебно настроенными по отношению к КНДР и России, является политическим инструментом, последовательно действующим в пользу геополитических интересов Запада», – сказано в заявлении.

В МИД КНДР отмечают, что военное сотрудничество двух стран направлено на защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов государств, на гарантию мира и стабильности в евразийском регионе. Корейский дипломат призывает к прекращению эпохи, когда «меньшинство стран создает незаконную и конфронтационную военно-политическую группу и своевольничает».

«Интриганские происки враждебных сил не окажут никакого влияния на сотрудничество между суверенными государствами, а наши усилия по защите достоинства, прав и интересов государства не будут зависеть от чьего-либо предвзятого взгляда», – резюмировали в МИД КНДР.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел восьмое расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи и решил усилить контроль и дисциплину в армии.