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Ким Чен Ын усилил контроль и дисциплину в армии КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассмотрел на военной комиссии вопросы дисциплины, контроля и военно-политического строительства, выделив ключевые задачи для армии страны.
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел восьмое расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи восьмого созыва. На встрече обсуждались вопросы создания прочной системы контроля и дисциплины в армии, а также строительство объектов стратегического значения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
В заседании приняли участие члены военной комиссии, командиры министерства обороны, руководители крупных воинских соединений и представители центрального комитета партии. Одной из основных тем было укрепление роли политических органов разных уровней и создание системы контроля над всеми военно-политическими действиями вооружённых сил для полного соответствия линии партии.
Ким Чен Ын заявил: «Непрерывно повышая роль парторганизаций и политических органов всех уровней... можно успешно решить все вопросы, встающие в военном строительстве и военной деятельности». Лидер КНДР подчеркнул важность «железной дисциплины» в армии и обозначил конкретные задачи по реализации политики партии в военной сфере. Также обсуждалось ускорение строительства объектов военно-политического значения.
На заседании были назначены шесть новых командиров подразделений корпусного уровня, начальники управлений артиллерии и службы безопасности, а также ряд новых политкомиссаров. Кроме того, утверждены меры по поддержанию тактико-стратегического первенства КНДР, одобрены новые планы в оборонной науке и промышленности, а также сделаны важные выводы по повышению обороноспособности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР. Он также пообещал предоставить военную поддержку России в случае нападения Запада. Ким Чен Ын призвал к радикальному усилению военной подготовки армии КНДР.