Ким Чен Ын усилил контроль и дисциплину в армии КНДР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел восьмое расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи восьмого созыва. На встрече обсуждались вопросы создания прочной системы контроля и дисциплины в армии, а также строительство объектов стратегического значения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В заседании приняли участие члены военной комиссии, командиры министерства обороны, руководители крупных воинских соединений и представители центрального комитета партии. Одной из основных тем было укрепление роли политических органов разных уровней и создание системы контроля над всеми военно-политическими действиями вооружённых сил для полного соответствия линии партии.

Ким Чен Ын заявил: «Непрерывно повышая роль парторганизаций и политических органов всех уровней... можно успешно решить все вопросы, встающие в военном строительстве и военной деятельности». Лидер КНДР подчеркнул важность «железной дисциплины» в армии и обозначил конкретные задачи по реализации политики партии в военной сфере. Также обсуждалось ускорение строительства объектов военно-политического значения.

На заседании были назначены шесть новых командиров подразделений корпусного уровня, начальники управлений артиллерии и службы безопасности, а также ряд новых политкомиссаров. Кроме того, утверждены меры по поддержанию тактико-стратегического первенства КНДР, одобрены новые планы в оборонной науке и промышленности, а также сделаны важные выводы по повышению обороноспособности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР. Он также пообещал предоставить военную поддержку России в случае нападения Запада. Ким Чен Ын призвал к радикальному усилению военной подготовки армии КНДР.