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Ким Чен Ын призвал к радикальному усилению военной подготовки армии КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости для всех частей армии быть готовыми к немедленному вступлению в военный конфликт, отметив важность перелома в подготовке.
Ким Чен Ын провел инспекцию авиаполка при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, передает ТАСС.
В ходе визита он руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС, в которых также принимали участие зенитно-ракетные подразделения, подразделения радиолокационных средств и радиоэлектронной борьбы.
Во время маневров отрабатывалось выполнение задач противовоздушной обороны, в том числе обнаружение и уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе. Дополнительно военные тренировали нейтрализацию и уничтожение ударных беспилотников с использованием радиоэлектронных средств.
В рамках учений прошли испытания новой дальнобойной и планирующей управляемой бомбы.
Ким Чен Ын особо подчеркнул, что «все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну».
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности поддержать Россию вооруженными силами в случае агрессии США и их союзников. До этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.