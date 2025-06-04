Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Украине
В Пхеньяне прошла встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, на которой обсуждались региональные вопросы.
Встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном состоялась в обстановке товарищеского взаимопонимания, передает ТАСС. По данным российского посольства в Пхеньяне, стороны провели переговоры и обменялись мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса и обстановке на Корейском полуострове.
В ходе беседы также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и Северной Кореей в различных сферах. В сообщении посольства подчеркивается, что разговор прошел в атмосфере доверия.
Напомним, Шойгу прибыл в Пхеньян, где у него запланированы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросам стратегического партнерства двух стран, сообщают информационные агентства.