КНДР решила отправить саперов и строителей для восстановления Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Решение о направлении саперов и военных строителей в Курскую область принял председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Шойгу сообщил, что Северная Корея отправит одну тысячу саперов для разминирования территории и пять тысяч военных строителей для восстановления объектов инфраструктуры, разрушенных оккупантами, передает ТАСС.

По словам Шойгу, стороны также обсудили создание мемориалов в Москве и Пхеньяне в честь корейских воинов, павших при освобождении Курской области. В ходе визита речь шла об открытии мемориалов в России и КНДР, а также о создании в Пхеньяне мемориального комплекса с музеем при участии российской стороны.

Напомним, 4 июня в ходе переговоров Шойгу и Ким Чен Ына в Пхеньяне затрагивалась тема восстановления региона и увековечения памяти корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области.

Шойгу рассказал, что военнослужащие КНДР проявили максимальную самоотдачу при защите Курской области, сравнив их настрой с защитой собственной страны.

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