Ушаков рассказал о повестке Путина на саммите БРИКС

Ушаков: Итоги саммита БРИКС в Казани подведет Путин на пресс-конференции 24 октября

Tекст: Ольга Иванова

Ушаков сообщил, что итоги саммита БРИКС в Казани будут подведены как в письменной, так и в устной форме, пишет ТАСС. В письменном виде это будет казанская декларация, которая станет итоговым документом встреч лидеров стран БРИКС 23 октября. В устной форме итоги будут озвучены президентом России Владимиром Путиным на пресс-конференции 24 октября.

Ушаков отметил, что казанский саммит является кульминацией российского председательства в БРИКС, подчеркнув, что Россия провела более 200 мероприятий в рамках своего председательства. Особое внимание было уделено интеграции новых стран-участниц и созданию суверенной расчетно-финансовой инфраструктуры в БРИКС.

Он также добавил, что обсуждался широкий спектр вопросов, включая политику, экономику и гуманитарное сотрудничество. Ушаков признался, что последние дни перед саммитом были очень напряженными. «Финализирует работу саммита выступление нашего президента на итоговой пресс-конференции,» – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили, что в последний день саммита в Казани состоится заседание «аутрич»/«БРИКС плюс», где примут участие представители почти 40 стран, включая лидеров СНГ и делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.