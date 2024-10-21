За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?7 комментариев
Ушаков рассказал о повестке Путина на саммите БРИКС
Ушаков: Итоги саммита БРИКС в Казани подведет Путин на пресс-конференции 24 октября
Итоги саммита БРИКС будут подведены в казанской декларации и на пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится после завершения заседаний в формате «БРИКС плюс», сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что итоги саммита БРИКС в Казани будут подведены как в письменной, так и в устной форме, пишет ТАСС. В письменном виде это будет казанская декларация, которая станет итоговым документом встреч лидеров стран БРИКС 23 октября. В устной форме итоги будут озвучены президентом России Владимиром Путиным на пресс-конференции 24 октября.
Ушаков отметил, что казанский саммит является кульминацией российского председательства в БРИКС, подчеркнув, что Россия провела более 200 мероприятий в рамках своего председательства. Особое внимание было уделено интеграции новых стран-участниц и созданию суверенной расчетно-финансовой инфраструктуры в БРИКС.
Он также добавил, что обсуждался широкий спектр вопросов, включая политику, экономику и гуманитарное сотрудничество. Ушаков признался, что последние дни перед саммитом были очень напряженными. «Финализирует работу саммита выступление нашего президента на итоговой пресс-конференции,» – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили, что в последний день саммита в Казани состоится заседание «аутрич»/«БРИКС плюс», где примут участие представители почти 40 стран, включая лидеров СНГ и делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.